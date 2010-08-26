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Posted 26 августа 2010, 07:17

Published 26 августа 2010, 07:17

Modified 2 марта 2023, 16:21

Updated 2 марта 2023, 16:21

На Южном обходе смонтируют противоослепляющие пластины

26 августа 2010, 07:17
Сюжет
Восточный обход
Это необходимо для обеспечения безопасности движения.
По заказу Дорожного агентства Пермского края подрядная организация «Уралзнак» приступила к монтажу противоослепляющих пластин на Южном обходе Перми.

Как сообщают в администрации губернатора, пластины устанавливаются на барьерном ограждении по разделительной полосе для предотвращения ослепления водителей светом фар встречных автомобилей.
Дело в том, что на Южном обходе не предусмотрены уличные фонари, а в темное время суток водители включают дальний свет фар. Именно поэтому на всем протяжении автодороги (6,5 километров) установят специальные пластины, которые представляют собой пластиковые лопасти. Они изготовлены из высокомолекулярного ударопрочного полиэтилена по немецкой технологии.
Установка противоослепляющих пластин завершится в течение недели. В планах дорожного агентства установка аналогичных пластин и на Восточном обходе Перми и на автодороге Пермь-Краснокамск.
#Авто#Безопасность#Восточный обход#Южный обход#Уралзнак#Пластины
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