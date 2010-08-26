На Южном обходе смонтируют противоослепляющие пластины

Дело в том, что на Южном обходе не предусмотрены уличные фонари, а в темное время суток водители включают дальний свет фар. Именно поэтому на всем протяжении автодороги (6,5 километров) установят специальные пластины, которые представляют собой пластиковые лопасти. Они изготовлены из высокомолекулярного ударопрочного полиэтилена по немецкой технологии.

