В Перми открывается Академия баскетбола

1 сентября в Пермском педагогическом колледже (ул.Сибирская, 55) состоится торжественное открытие первого учебного сезона Академии Баскетбола. В мероприятии примут участие почетные гости, известные пермские баскетболисты, игроки БК «Урал-Грейт» разных лет. Начало мероприятия в 10.00.

Баскетбольная Академия создана краевым агентством по спорту и физической культуре при участии федерации баскетбола Пермского края и финансируется из регионального бюджета. Первый в истории Академии учебный сезон начинают 15 юных баскетболистов из разных районов Пермского края. В августе ребята прошли предварительный отбор и были зачислены на первый курс. Все они обеспечены местами в общежитии и имеют возможность получать образование и совершенствовать уровень своего спортивного мастерства.