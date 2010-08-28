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Posted 28 августа 2010, 04:28

Published 28 августа 2010, 04:28

Modified 2 марта 2023, 16:21

Updated 2 марта 2023, 16:21

В Перми открывается Академия баскетбола

28 августа 2010, 04:28
4 года ребята будут жить в Перми, получать образование и играть в баскетбол.
1 сентября в Пермском педагогическом колледже (ул.Сибирская, 55) состоится торжественное открытие первого учебного сезона Академии Баскетбола. В мероприятии примут участие почетные гости, известные пермские баскетболисты, игроки БК «Урал-Грейт» разных лет. Начало мероприятия в 10.00.
Баскетбольная Академия создана краевым агентством по спорту и физической культуре при участии федерации баскетбола Пермского края и финансируется из регионального бюджета. Первый в истории Академии учебный сезон начинают 15 юных баскетболистов из разных районов Пермского края. В августе ребята прошли предварительный отбор и были зачислены на первый курс. Все они обеспечены местами в общежитии и имеют возможность получать образование и совершенствовать уровень своего спортивного мастерства.
В дальнейшем планируется, что в Академии будут обучаться юные баскетболисты из других регионов России. Курс обучения в Академии рассчитан на 4 года. Команда баскетбольной Академии в первом сезоне планирует играть в Чемпионате Детско-юношеской баскетбольной лиги и соревнованиях Пермского края. В перспективе предполагается набор команды девушек. Выпускники Академии смогут претендовать на профессиональную спортивную карьеру. Главным тренером Академии назначен Вячеслав Шушаков, который ранее был игроком и тренером баскетбольной команды «Урал-Грейт».
#Спорт#Пермь#Баскетбол
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