Администрация Перми приступила к приемке работ по ремонту Ленина

Как сообщили

в администрации Перми, рабочая комиссия специалистов МУ «Пермблагоустройство» приступила к приемке работ по капитальному ремонту участка улицы Ленина от Северной дамбы до улицы 25 Октября.

Согласно отчету подрядчика ЗАО «Городской контур», работы на этом участке улицы Ленина завершены. Выполнено устройство индивидуального бортового камня вдоль трамвайных путей, перенесены остановочные площадки ближе к трамвайным путям, переустроено дорожное полотно. Не завершенными остались работы по благоустройству тротуаров, нанесение дорожной разметки, ревизии дорожных знаков и проведении компенсационных посадок.

Между тем, в ходе обследования, комиссия нашла и иные недостатки в выполненных работах. В частности, выявлены локальные просадки тротуарной плитки, смещение бортовых камней. От подрядчика потребовали за свой счет исправить выявленные недостатки.