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Posted 1 сентября 2010, 11:07

Published 1 сентября 2010, 11:07

Modified 2 марта 2023, 16:21

Updated 2 марта 2023, 16:21

Администрация Перми приступила к приемке работ по ремонту Ленина

1 сентября 2010, 11:07
Сюжет
Городская среда
Подрядчик считает, что работы на участке от Северной дамбы до улицы 25 Октября завершены.
Как сообщили
в администрации Перми, рабочая комиссия специалистов МУ «Пермблагоустройство» приступила к приемке работ по капитальному ремонту участка улицы Ленина от Северной дамбы до улицы 25 Октября.
Согласно отчету подрядчика ЗАО «Городской контур», работы на этом участке улицы Ленина завершены. Выполнено устройство индивидуального бортового камня вдоль трамвайных путей, перенесены остановочные площадки ближе к трамвайным путям, переустроено дорожное полотно. Не завершенными остались работы по благоустройству тротуаров, нанесение дорожной разметки, ревизии дорожных знаков и проведении компенсационных посадок.
Между тем, в ходе обследования, комиссия нашла и иные недостатки в выполненных работах. В частности, выявлены локальные просадки тротуарной плитки, смещение бортовых камней. От подрядчика потребовали за свой счет исправить выявленные недостатки.
На втором ремонтируемом участке улицы Ленина от улицы 25 Октября до Комсомольского проспекта в настоящее время выполнены работы по установке бортового камня вдоль трамвайных путей. Ведутся работы по устройству остановок. Кроме того, подрядчик заменит дорожное полотно на проезжей части. Помимо этого, на всем протяжении участка для безопасности жителей на остановочных площадках будут установлены пешеходные ограждения и защитные экраны.
#Авто#Городская среда#Ремонт#Ленина#Комиссия
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