Пермь в заголовках: четверг

1.

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Газета.Ru

В Испании задержан восьмой фигурант уголовного дела о пожаре в кафе «Хромая лошадь». Скрывавшийся в Барселоне коммерческий директор заведения Константин Мрыхин, по мнению следствия, отвечал за пожарную безопасность клуба. В ближайшее время Генпрокуратура подаст запрос о его экстрадиции в Россию.

2.

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Газета.Ru

«Ценовой шок», вызванный засухой и потерями урожая, продлится полгода, считают в Центробанке. Какую прибавку к плановой инфляции он даст, регулятор пока не может оценить. По мнению экспертов, инфляция может составить 8,5%.

3.

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РБК

В России не будет никакого недостатка ни в мясе, ни в молоке, ни в сахаре, заявил президент РФ Дмитрий Медведев в Саратове на заседании президиума Госсовета. По его мнению рост цен на продовольствие в России после засухи носит спекулятивный характер, спекулянтами должны заняться правоохранительные органы и ФАС. Глава государства призвал глав регионов следить за ситуацией со стоимостью продуктов, лично посещая магазины и продуктовые рынки.

4.

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Properm.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае поставил под сомнение эффективность применяемой в Пермском крае выплаты пособий семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Детский омбудсмен уверен, что родители вынуждены получать это пособие в связи с отсутствием мест в детских садах, что подтверждается результатами опросов родителей-участников проектов, проводимыми Министерством образования Пермского края. 64% родителей — получателей пособий предпочли бы отправить своего ребенка в детский сад, нежели получать пособие.

5.

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Российская газета — RG.RU