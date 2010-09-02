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Posted 2 сентября 2010, 14:10

Published 2 сентября 2010, 14:10

Modified 2 марта 2023, 16:21

Updated 2 марта 2023, 16:21

Пермь в заголовках: четверг

2 сентября 2010, 14:10
Сюжет
Хромая лошадь
Properm.ru представляет лучшие, по мнению редакции, заголовки новостей пяти главных событий четверга, 2 сентября.
1.
Газета.Ru
В Испании задержан восьмой фигурант уголовного дела о пожаре в кафе «Хромая лошадь». Скрывавшийся в Барселоне коммерческий директор заведения Константин Мрыхин, по мнению следствия, отвечал за пожарную безопасность клуба. В ближайшее время Генпрокуратура подаст запрос о его экстрадиции в Россию.
2.
Газета.Ru
«Ценовой шок», вызванный засухой и потерями урожая, продлится полгода, считают в Центробанке. Какую прибавку к плановой инфляции он даст, регулятор пока не может оценить. По мнению экспертов, инфляция может составить 8,5%.
3.
РБК
В России не будет никакого недостатка ни в мясе, ни в молоке, ни в сахаре, заявил президент РФ Дмитрий Медведев в Саратове на заседании президиума Госсовета. По его мнению рост цен на продовольствие в России после засухи носит спекулятивный характер, спекулянтами должны заняться правоохранительные органы и ФАС. Глава государства призвал глав регионов следить за ситуацией со стоимостью продуктов, лично посещая магазины и продуктовые рынки.
4.
Properm.ru
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае поставил под сомнение эффективность применяемой в Пермском крае выплаты пособий семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Детский омбудсмен уверен, что родители вынуждены получать это пособие в связи с отсутствием мест в детских садах, что подтверждается результатами опросов родителей-участников проектов, проводимыми Министерством образования Пермского края. 64% родителей — получателей пособий предпочли бы отправить своего ребенка в детский сад, нежели получать пособие.
5.
Российская газета — RG.RU
«Дайте мне и моим семерым сыновьям билет в один конец и вид на жительство, и я как страшный сон забуду это тоталитарное государство под названием Россия. Нет, не Родину забуду, а государство, в котором я с детьми не нужен, мы его обременяем, ему гастарбайтеры нужны а свои граждане побоку!» — это уже просто крик души. Обратный адрес — Пермский край.
#Регион#Инфляция#Медведев#Молоко#Барселона#Хромая лошадь#Миков#Сахар#Мясо
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