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Posted 2 сентября 2010, 05:08

Published 2 сентября 2010, 05:08

Modified 2 марта 2023, 16:21

Updated 2 марта 2023, 16:21

В Перми начала работу выставка "Умный ребенок"

2 сентября 2010, 05:08
Сюжет
Детский мир
Со 2 по 5 сентября ВЦ &quot;Пермская ярмарка&quot; просветит родителей о всех детских товарах и услугах.
В выставке «Умный ребенок» примут участие центры дополнительного образования, частные детские сады и школы, языковые и логопедические центры, спортивные клубы и секции, детские лагеря, оздоровительные и медицинские учреждения. Производители игрушек, мебели и одежды для детей также не останутся в стороне.
В субботу, 4 сентября, в конференц-зале № 2 в 14:30 состоится ярмарка услуг дошкольного образования, на которой детские сады и центры развития Перми, как муниципальные, так и частные, расскажут о своих студиях, кружках и секциях. Каждый посетитель этой ярмарки получит пригласительный билет на бесплатную консультацию психолога, логопеда, на проведение экспресс-диагностики уровня развития ребёнка, а также на первое бесплатное занятие в досуговых и развивающих центрах.
Все дни работы выставки на сцене «Пермской ярмарки» будет идти концертная программа: детские творческие коллективы от каратэ до хореографии продемонстрируют своё мастерство. Здесь же родители вместе с детьми смогут поучаствовать в различных игровых программах. Дополнительно для детей будут работать скалодром и «прокат» пони и электромобилей.
Часы работы выставки:
2 сентября: с 11:00 до 19:00;

3-4 сентября:
с 10:00 до 19:00;
5 сентября: с 10:00 до 18:00.
#Афиша#Детский мир#Образование#Пермская ярмарка#Родители#Умный ребенок
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