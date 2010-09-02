В Перми начала работу выставка "Умный ребенок"

В выставке «Умный ребенок» примут участие центры дополнительного образования, частные детские сады и школы, языковые и логопедические центры, спортивные клубы и секции, детские лагеря, оздоровительные и медицинские учреждения. Производители игрушек, мебели и одежды для детей также не останутся в стороне.

В субботу, 4 сентября, в конференц-зале № 2 в 14:30 состоится ярмарка услуг дошкольного образования, на которой детские сады и центры развития Перми, как муниципальные, так и частные, расскажут о своих студиях, кружках и секциях. Каждый посетитель этой ярмарки получит пригласительный билет на бесплатную консультацию психолога, логопеда, на проведение экспресс-диагностики уровня развития ребёнка, а также на первое бесплатное занятие в досуговых и развивающих центрах.

Все дни работы выставки на сцене «Пермской ярмарки» будет идти концертная программа: детские творческие коллективы от каратэ до хореографии продемонстрируют своё мастерство. Здесь же родители вместе с детьми смогут поучаствовать в различных игровых программах. Дополнительно для детей будут работать скалодром и «прокат» пони и электромобилей.

Часы работы выставки:

2 сентября: с 11:00 до 19:00;



3-4 сентября:

с 10:00 до 19:00;