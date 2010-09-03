Фоторепортаж с Московского автосалона ММАС-2010

На выставке, которая продлится до 5 сентября, кроме обычных для таких случаев концептов, были показаны практически все новинки, которые автопроизводители рассчитывают продать российским покупателям этой осенью. Мы представляем вам наиболее интересные, от которых удалось отогнать сидящих на капотах женщин.
Начнем с народного, но пока не самого доступного Volkswagen Polo в кузове седан. Он уже обкатан во многочисленных тест-драйвах и широко разрекламирован, но будет ли он конкурировать с лидерами сегмента за пермского покупателя, пока не понятно. Все таки цена у немецкого производителя одна из самых больших для машины B-класса. Зато покупателя может порадовать, что он сидит практически в старшеклассниках, ведь руль, блок климат-контроля, магнитола, коробка (в верхних комплектациях) - все как у "взрослых".
Снаружи он тоже почти взрослая Jetta (Джетта), которая доберется до нас еще не скоро, вот только вид сзади выдает простецкую "народность".
Машина приедет в Пермь уже 10 сентября, и на следующей неделе мы первыми проведем подробный пермский тест-драйв ожидаемой новинки.
Вторая ожидаемая новинка от Фольксвагена - пикап Amarok. И сразу сюрприз, мы рассекретили еще не объявленные цены, правда, пока только на дорогую комплектацию Highline.
Машина тоже многократно обкатана журналистами, поэтому ее профиль бурного восторга уже не вызовет.
KIA перевыпустила серию Optima, и планирует заменить ей поднадоевший Magentis, правда уже в следующем, 2011 году. Машина получилась заметной, если и на серийной версии останется весь этот обвес - KIA имеет шансы в D-классе. Салон в топовой комплектации с выраженным кокпитом водителя и кожаными отстрочками вообще вводит в легкий шок, настолько он далеко стоит от современных безликих "корецев".
Но конечно, главная новинка от KIA, да и пожалуй основная новинка на рынке кроссоверов после ix35, его соплатформенник - новый Sportage (Спортейдж). Как и ожидалось, концепт практически без изменений ожил в металле, что несомненно порадовало потенциальных покупателей. Начинку тоже отсталой уже не назовешь: 6-ступенчатый автомат "делает" даже японских одноклассников.
С остальными сравнительно моделями корейцев. которые они возят по автосалонам покупатель уже знаком -
, перелицованный Ceed тоже уже стоит в салонах.
Hyundai тоже обзавелся дизайнерами, и хотя он по-прежнему гораздо более "обмылен", чем KIA, новая Sonata получилась достаточно дерзкой.
Мечта корейского чиновника, пока не ставшая мечтой российского бизнесмена - монументальный седан Genesis, теперь не самый старший в линейке, она пополнилась гигантом Equus. С лицом флагманов корейцы все еще не определились, и на него все еще напрашивается трехлучевая звезда.
Nissan Patrol, настолько большой и настолько новый, что должен сразить наповал вожделеющих LC200, нам сфотографировать в полный рост не удалось, женщина на попытки отогнать не реагировала. К тому же в черном цвете кузов явно не способствует рассмотрению деталей экстерьера. Понятно одно, машина окончательно перебралась в люксовый сегмент. Приедет в салоны осенью, ждем на тест-драйве.
Вторая новинка от Nissan - компакт, вернее микро-кроссовер Juke. По отзывам участников салона, машина напоминает Микру, надутую через выхлопную трубу. Несмотря на все отпущенные колкости, машина получилась в любом случае эффектной и заметной во-первых, во-вторых - она претендует если не на создателя, то точно на первопроходца очередного класса в машиностроении. Дизайнеры постарались и над интерьером. Вообще нужно отметить, что тенденция запускать в серию практически не измененные концепты - отличная мысль. Машина тоже приедет в салон не позднее ноября.
Toyota ответила коллегам по цеху двумя новинками: новым вседорожником и пикапом, который наконец-то добрался до российского рынка.
Highlander (Хайлендер) чуть больше RAV4 и чуть меньше LC Prado, без рамы и на независимой подвеске - производитель плотно забивает все промежутки в модельном ряду.
Ford второй год возит по автосалонам с одной стороны долгожданный, с другой стороны очень спорный по дизайну третий Focus, но продавать его обещает снова не раньше 2011 года. Объявленный новинкой седан Mondeo притерпел, по крайней мере внешне, только фейслифтинг.
На сладкое мы оставили мускулкар от Chevrolet - Camaro, но... ценника рядом с ним обнаружить не удалось, и зачем он стоял на стенде в Москве и радовал всех длиной женских ног - осталось пока загадкой.