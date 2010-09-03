Фоторепортаж с Московского автосалона ММАС-2010

На выставке, которая продлится до 5 сентября, кроме обычных для таких случаев концептов, были показаны практически все новинки, которые автопроизводители рассчитывают продать российским покупателям этой осенью. Мы представляем вам наиболее интересные, от которых удалось отогнать сидящих на капотах женщин.

Начнем с народного, но пока не самого доступного Volkswagen Polo в кузове седан. Он уже обкатан во многочисленных тест-драйвах и широко разрекламирован, но будет ли он конкурировать с лидерами сегмента за пермского покупателя, пока не понятно. Все таки цена у немецкого производителя одна из самых больших для машины B-класса. Зато покупателя может порадовать, что он сидит практически в старшеклассниках, ведь руль, блок климат-контроля, магнитола, коробка (в верхних комплектациях) - все как у "взрослых".