Пересядет ли Олег Чиркунов на ЗИЛ?

Управление делами президента РФ передало руководству

техническое задание на разработку и производство автомобиля для первых лиц государства. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь управделами главы государства Виктор Хреков. По его словам, встреча Кремля с руководством «ЗиЛа», а также с департаментом по науке и промышленной политике правительства Москвы, уже состоялась.

В настоящее время на «ЗиЛе» рассматривают техзадание и решают, насколько их возможности позволят создать автомобиль представительского класса с учетом тех параметров, которые определили в администрации президента, передают

.

При этом Виктор Хреков пояснил, что планы итальянского автомобильного ателье

по сотрудничеству с «ЗиЛом» в создании люксовых автомобилей не имеют никакого отношения к разработке машин для первых лиц российского государства.



Виктор Хреков:

- Мы будем справляться своими силами



Напомним, что в мае управляющий делами президента России Владимир Кожин заявил, что в ближайшее время высшее руководство страны начнут обслуживать отечественные автомобили марки «ЗиЛ».





Владимир Кожин:

- На сегодняшний день президенту страны и премьер-министру предлагаются машины иностранного производства — Mercedes, которые закупает Федеральная служба охраны. Управление делами президента России работает с компаниями BMW и Mercedes. Что касается отечественных автомобилей ЗиЛ, то на сегодняшний день есть поручение президента детально изучить этот вопрос

Пока не ясно, будет ли ездить на «ЗиЛах» только руководство

и