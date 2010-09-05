properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 сентября 2010, 05:13

Published 5 сентября 2010, 05:13

Modified 2 марта 2023, 16:20

Updated 2 марта 2023, 16:20

Пересядет ли Олег Чиркунов на ЗИЛ?

5 сентября 2010, 05:13
Кремль готовится пересадить высшее руководство страны на отечественные автомобили. Возможно на «ЗиЛ» пересядут и главы регионов.
Управление делами президента РФ передало руководству
техническое задание на разработку и производство автомобиля для первых лиц государства. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь управделами главы государства Виктор Хреков. По его словам, встреча Кремля с руководством «ЗиЛа», а также с департаментом по науке и промышленной политике правительства Москвы, уже состоялась.
В настоящее время на «ЗиЛе» рассматривают техзадание и решают, насколько их возможности позволят создать автомобиль представительского класса с учетом тех параметров, которые определили в администрации президента, передают
.
При этом Виктор Хреков пояснил, что планы итальянского автомобильного ателье
по сотрудничеству с «ЗиЛом» в создании люксовых автомобилей не имеют никакого отношения к разработке машин для первых лиц российского государства.

Виктор Хреков:
- Мы будем справляться своими силами
Напомним, что в мае управляющий делами президента России Владимир Кожин заявил, что в ближайшее время высшее руководство страны начнут обслуживать отечественные автомобили марки «ЗиЛ».


Владимир Кожин:
- На сегодняшний день президенту страны и премьер-министру предлагаются машины иностранного производства — Mercedes, которые закупает Федеральная служба охраны. Управление делами президента России работает с компаниями BMW и Mercedes. Что касается отечественных автомобилей ЗиЛ, то на сегодняшний день есть поручение президента детально изучить этот вопрос
Пока не ясно, будет ли ездить на «ЗиЛах» только руководство
и
, или отечественные автомобили представительского класса со временем дойдут и до глав регионов.
#Авто#Bmw#Mercedes#Хреков#Зил#Крумль#Кожин#Pininfarina
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика