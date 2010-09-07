Семен Альтов: трение об стул высекает «божью искру»

5 сентября в Пермском Доме народного творчества прошла первая встреча в рамках нового проекта «Рейс-507», подразумевающее культурное взаимодействие Перми и Санкт-Петербурга. Взаимодействие, правда, пока лишь одностороннее, так как «рейс» доставляет творческих деятелей из культурной столицы в Пермь, но не наоборот. Первым, кто сошел с борта на Пермскую землю, стал известный писатель-сатирик Семен Альтов.

Юморист пообщался с журналистами, а также представителями Дома народного творчества, и зарядил всех присутствующих положительной энергией. Некоторые шутки и крылатые фразы рождались прямо по ходу творческой встречи.

С чем у вас Пермь ассоциируется?

— Конкретно Пермь — ни с чем, но родился я в Свердловске, так что отчасти «тутошний». Я, правда, провел в Свердловске первые шесть месяцев своей жизни, потом собрал вещички и рванул в Питер, где и живу по сей день. Но родом я из Свердловска, значит тоже «уралец».

Когда гостя спросили, что важнее для писателя — талант или усидчивость, он заметил, что «божью искру» высекает трение «одного места» о стул. Стало быть, работоспособность нередко перекрывает талант. Отвечал Семен Альтов и на другие, вполне стандартные для журналистов вопросы.

Как вы начали писать?

— Я начал писать достаточно поздно. Я... по воле родителей закончил химический техникум, технологический институт, проработал три года по специальности, так что мне в сумме понадобилось 13 лет, чтобы понять, что я получил профессию, которая мне совершенно не нужна. Считаю, что мне необыкновенно повезло. Мне было лет 27, когда я начал складывать буквы в слова и оказалось, что это вызывает смех. И тогда я начал этим заниматься...

Где, на ваш взгляд, в сегодняшней культурной жизни, место настоящей сатире?

— Юмор стал большим бизнесом... «Камеди-Клаб», Женя Петросян, «6 кадров»... Это поставлено на поток, а все, что поставлено на поток, не может быть штучным. Что касается сатиры, я помню те времена, когда были подтексты и полунамеки... Сейчас, если вы посмотрите газеты «Коммерсант», «Известия», там журналисты знают, про что они пишут, и при этом пишут еще и достаточно остроумно. Сегодня трудно заниматься сатирой, как мне кажется, потому что она всегда существовала сама по себе.

Гость признался, что из современных юмористических передач ему нравятся «6 кадров», которые иногда заставляют его долго смеяться у экрана телевизора.

Семен Альтов, этот угрюмый с виду человек, сумел своим известным «бу-бу-бу» за полтора часа создать в зале Пермского дома народного творчества теплую и расслабляющую атмосферу. Правда, на просьбу прочитать что-нибудь сатирик ответил, что из-за неважной памяти веселить публику без бумажки ему проблематично.