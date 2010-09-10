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Posted 10 сентября 2010, 11:11

Published 10 сентября 2010, 11:11

Modified 2 марта 2023, 16:20

Updated 2 марта 2023, 16:20

«Авторадио» — лауреат премии «Золотая Колесница»

10 сентября 2010, 11:11
Премия «Золотая Колесница» вручена коллективу «Авторадио» за проект «Автомонитор».
Радиостанция «Авторадио» стала лауреатом Национальной общественной премии транспортной отрасли России «Золотая Колесница». Высокое жюри отметило заслуги радиостанции в номинации «Популяризация транспорта в СМИ». Премия «Золотая Колесница» вручена коллективу «Авторадио» за проект «Автомонитор». «Автомонитор» — уникальный технологичный способ наблюдения за дорожной ситуацией в городе в режиме реального времени, реализованный радиостанцией «Авторадио» совместно с ведущей интернет-компанией «Яндекс».
Став участниками проекта — «Пилотами Авторадио», автомобилисты получают самую точную информацию о пробках, местах ДТП и дорожных работах, с помощью «Автомонитора» они могут прокладывать маршруты объезда заторов, а также помогать другим водителям лучше ориентироваться в общем автомобильном потоке, оперативно информируя их через эфир «Авторадио» об изменениях дорожной ситуации в городе. В сентябре 2010 года проекту «Автомонитор» исполнился год.
Церемония награждения лауреатов VI Национальной премии транспортной отрасли России «Золотая Колесница» состоялась 8 сентября 2010 года в Государственном Кремлевском Дворце (ГКД). Премия «Золотая Колесница», учрежденная Комитетом по энергетике транспорту и связи ГД ФС РФ и Министерством транспорта РФ, присуждается руководителям и коллективам, представляющим отечественную транспортную отрасль, сферу транспортных услуг, транспортную науку и образование, смежные с ней отрасли. В этом году престижная награда вручается уже в шестой раз.
Справка
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«Авторадио» основано в 1993 году. Вещает более чем в 300 городах России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Входит в «Вещательную корпорацию «Проф-Медиа» (ВКПМ).
#Авто#Радио
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