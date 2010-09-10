Что ждать от цен на мясо, молоко, хлеб и овощи?

На ярмарке «Осенний сад и огород. Урожай» министр сельского хозяйства Пермского края Логачев Александр поделился с
информацией об урожаях этого года и своими прогнозами.
Так, по зерновым культурам урожай будет ниже чем в прошлом году на 25-30%. Но для наших сельхозтоваропроизводителей, в частоности, для производителей муки, хватит собранного урожая, уверен министр. По урожаю картофеля, как писал уже сайт
ранее, ожидается снижение урожайности на 40-50%. Остальные овощи этим летом от жары сильно не пострадали.
На логичный вопрос о росте цен, Логачев дал несколько прогнозов:
Картофель.
«Если мы говорим о двукратной цене против прошлогодней, то предположу, что на сегодня мы имеем повышение цены на 20-25%, что не критично. Ведь в прошлом году цена была некорректно низкая в связи с большим урожаем».
Хлеб.
«По хлебу мы будем иметь стабильные цены, сейчас они в пределах 16 рублей».
Молоко.
«По молоку мы имеем повышение в пределах 10%, что абсолютно адекватно схеме прошлого года. Это сезонное ежегодное повышение. Мой прогноз, что сверх этого не будет. Может конечно кто-то и воспользуется ситуацией и поднимет на 5%».
Мясо.
«Как только ажиотаж по зерну спадет, цены на мясо станут стабильными». Схема такая же, как с молоком.
Министр утверждает - сельхозтоваропроизводители сами говорят о том, что не надо слишком сильно завышать цены, понимая, что при повышении цен потребление резко падает, потом появляется профицит, а затем следует период низких цен. Так было и после 2007 года.
Также Логачев рассказал о помощи, которая будет оказана пострадавшим от засухи хозяйствам. Общие убытки этого года составили более 400 млн рублей, подтвержденные, т.е. только по погибшему урожаю, — 127 млн рублей. По его словам, больше всего пострадали южные районы региона: Куединский, Чайковский, Чернушинский, Еловский. 99 предприятий, понесших потери, получили право пролонгировать свои кредиты на 1 или 3 года. «Это самый важный результат. То, чем мы можем помочь», — сказал министр.