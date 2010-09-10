Google стал искать со скоростью мысли

Результаты отображаются и изменяются по мере ввода текста. При этом не нужно нажимать клавишу «Ввод». По оценкам самой компании, благодаря этому, на каждом запросе пользователь сможет сэкономить от 2 до 5 секунд. До этого Google разработал функцию подсказки, когда, по мере набора запроса в адресной строке, система предлагает варианты автозаполнения.
По оценкам компании, это вдвое снизило время ввода стандартного запроса. «Мы поняли, что если мы умеем предсказывать запросы, то сможем предсказать и результаты поиска», – говорится в заявлении компании.
Новый поиск будет генерировать в среднем в 5–7 раз больше результатов, чем раньше, говорят представители Google. Сейчас он обрабатывает более миллиарда запросов каждый день.
Пока технология Google instant доступна только на англоязычной странице поисковика, а также пользователям в Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии, имеющим учетную запись Google. В течение недели обновленный интерфейс станет доступен всем пользователям.
, новый интерфейс поддерживается свежими версиями браузеров Chrome, Firefox, Safari и Internet Explorer. Поддержка Opera будет запущена в ближайшее время. При желании можно вернуться к привычной версии поиска Google, отключив «живой поиск».