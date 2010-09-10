Google стал искать со скоростью мысли

Результаты отображаются и изменяются по мере ввода текста. При этом не нужно нажимать клавишу «Ввод». По оценкам самой компании, благодаря этому, на каждом запросе пользователь сможет сэкономить от 2 до 5 секунд. До этого Google разработал функцию подсказки, когда, по мере набора запроса в адресной строке, система предлагает варианты автозаполнения.



По оценкам компании, это вдвое снизило время ввода стандартного запроса. «Мы поняли, что если мы умеем предсказывать запросы, то сможем предсказать и результаты поиска», – говорится в заявлении компании.