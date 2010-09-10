Обзор недели: пища съедобная и не очень

губернатор Пермского края Олег Чиркунов написал в своем интернет-дневнике о том, что в выходные к нему «в гости» «пришел заяц». Чиновник погладил пришельца и предложил ему морковку. «Заяц» от морковки отказался.

Олег Чиркунов:

— Уже не малыш, но и не взрослый заяц. Попозировал специально для ЖЖ, почему-то дал взять себя на руки, подрожал от страха, погрелся и потом ускакал прочь, отказавшись от морковки.



Пользователи разошлись во мнении, кого именно сфотографировал Олег Чиркунов. По мнению многих юзеров, губернатор запечатлел кролика, который сбежал из соседской клетки. Другие, напротив, утверждали, что на фотографии именно заяц. «Независимая газета» встала на сторону последних. По мнению одного из авторов издания

именно о зайце:

Любят звери Чиркунова

— И щенята, и коровы!

И лисичек, и слонов,

Всех обнимет Чиркунов.

А про зайца он уже Запостил в своем ЖЖ!

вторника стало массовое отравление на кондитерской фабрике «Пермская», откуда было госпитализировано 40 сотрудников. К слову, одним из первых об этом сообщил в своем блоге губернатор Чиркунов, который регулярно извещает интернет-аудиторию о бедах и несчастиях Пермского края.

Местом отравления явилась столовая предприятия, деятельность которой осуществляло некое ООО «Тека-С». Как выяснилось, кондитеры отравились нитритом натрия. В отношении ООО «Тека-С» возбуждено уголовное дело и дело об административном правонарушении. Отравителям кондитеров грозит до двух лет лишения свободы и штраф.

Между тем, главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко предположил, что отравление на кондитерской фабрике могло быть преднамеренным.

Геннадий Онищенко:

— При приготовлении пищи повара воспользовались под видом соли химическим веществом нитратом натрия. Откуда взялся пакет вещества? Возможно, это преднамеренное (отравление). Мы будем передавать дело в прокуратуру.

в Ленинский районный суд города поступило 120 томов дела «Хромой Лошади». В ближайшее время определится дата проведения предварительного слушания. По существу дело планируется рассмотреть во второй половине октября.

Напомним, что к уголовной ответственности по делу о пожаре в ночном клубе привлечено 8 человек, в том числе фактический владелец клуба Анатолий Зак, неофициальнй исполнительный директор Светлана Ефремова и арт-директор Олег Феткулов. Также к ответственности привлекают трех пожарных инспекторов и двух пиротехников.

Уголовное дело в отношении фактического владельца клуба Константина Мрыхина выделено в отдельное производство. Лишь несколько дней назад последний был арестован испанскими властями в Барселоне. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

в Перми на «Пермской ярмарке» открылась сельскохозяйственная выставка «Осенний сад и огород. Урожай». На площадях выставочного центра разместились производители всего съедобного, что выращивается в Пермском крае.

Живые гуси, куры, утки, кролики, изделия из шерсти и меха домашних животных, саженцы и семена — вот, пожалуй, неполный список того, что удалось охватить взглядом журналистам

. Несмотря на всю традиционность выставки, открылась она весьма современно: в перформанс, посвященный засолке овощей, был вовлечен министр сельского хозяйства Пермского края Логачев Александр, ловко закинувший в трехлитровую банку помидоры и огурцы.

Елена Гилязова: — Традиционно к таким выставкам большой интерес. Кроме того, что здесь выставляется полный спектр сельхозпродукции для предприятий, у нас очень большая часть населения занята в личных, фермерских хозяйствах. Для них прежде всего эта выставка представляет интерес. Плюс всегда достаточно интересная деловая программа.



генеральный директор компании «Алендвик» Александр Никифоров и владелец бренда «SFC Express» Эндрю Визерс презентовали новый дизайн кафе «Southern Fried Chicken», называемый пермяками просто «Чикен». Монополист пермского фаст-фуда рассказал журналистам о том, что «Алендвик» готов бросить вызов «Макдоналдсу», если крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания придет в Пермь.