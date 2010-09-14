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Posted 14 сентября 2010, 10:41

Published 14 сентября 2010, 10:41

Modified 2 марта 2023, 16:19

Updated 2 марта 2023, 16:19

Суд рассмотрит дело о гибели 4-летней девочки в колодце

14 сентября 2010, 10:41
По уголовному делу проходят заместитель заведующей и воспитатель детского сада.
Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя заведующего муниципального образовательного учреждения «Детский сад № 272» города Перми Елены Посохиной и воспитателя детского сада Елены Коробовой. Первая обвиняется в халатности, вторая в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей.
Следствием установлено, что 5 апреля во время утренней прогулки девочка Кристина упала в расположенный на территории детского сада канализационный колодец. В день гибели ребенка прогулочная территория детского сада находилась в ненадлежащем состоянии, в связи с чем прогулка детей младшей группы была организована на территории хозяйственного двора. При этом канализационный колодец, в который упала девочка, был закрыт неплотно прилегающей крышкой. Ребенок утонул, захлебнувшись сточными водами.
После гибели девочки в Перми, компания Новогор-Прикамье, на балансе которой находится колодец на территории дет-сада N 272, провела инвентаризацию всех люков города. Матери погибшей девочки выплатили материальную помощь в размере 50 тысяч рублей.
#Происшествия#Детский сад#Погиб#Ребенок#Канализационный люк
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