Суд рассмотрит дело о гибели 4-летней девочки в колодце

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя заведующего муниципального образовательного учреждения «Детский сад № 272» города Перми Елены Посохиной и воспитателя детского сада Елены Коробовой. Первая обвиняется в халатности, вторая в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей.
Следствием установлено, что 5 апреля во время утренней прогулки девочка Кристина упала в расположенный на территории детского сада канализационный колодец. В день гибели ребенка прогулочная территория детского сада находилась в ненадлежащем состоянии, в связи с чем прогулка детей младшей группы была организована на территории хозяйственного двора. При этом канализационный колодец, в который упала девочка, был закрыт неплотно прилегающей крышкой. Ребенок утонул, захлебнувшись сточными водами.
После гибели девочки в Перми, компания Новогор-Прикамье, на балансе которой находится колодец на территории дет-сада N 272, провела инвентаризацию всех люков города. Матери погибшей девочки выплатили материальную помощь в размере 50 тысяч рублей.