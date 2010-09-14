Суд рассмотрит дело о гибели 4-летней девочки в колодце

Следствием установлено, что 5 апреля во время утренней прогулки девочка Кристина упала в расположенный на территории детского сада канализационный колодец. В день гибели ребенка прогулочная территория детского сада находилась в ненадлежащем состоянии, в связи с чем прогулка детей младшей группы была организована на территории хозяйственного двора. При этом канализационный колодец, в который упала девочка, был закрыт неплотно прилегающей крышкой. Ребенок утонул, захлебнувшись сточными водами.