Посетители Properm.ru выбирают лучший ресторан города

В Перми стартовал конкурс на лучший ресторан города «Клементин». Он проводится при поддержке администрации Перми для определения лучших ресторанов города в номинациях «Лучший ресторан европейской кухни», «Лучший ресторан национальной кухни», «Лучший концептуальный ресторан», «Открытие года» и «Симпатии потребителей».

где можно оставить пожелания по деятельности того или иного ресторана, свои благодарности и рекламации. Вся эта информация будет собрана в базу данных и передана руководству ресторанов, по которым были сделаны отзывы.