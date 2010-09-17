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Posted 17 сентября 2010, 05:42

Published 17 сентября 2010, 05:42

Modified 2 марта 2023, 16:18

Updated 2 марта 2023, 16:18

Посетители Properm.ru выбирают лучший ресторан города

17 сентября 2010, 05:42
Ресторан, набравший максимальное число голосов, станет победителем в номинации &quot;Симпатии потребителей&quot;.
В Перми стартовал конкурс на лучший ресторан города «Клементин». Он проводится при поддержке администрации Перми для определения лучших ресторанов города в номинациях «Лучший ресторан европейской кухни», «Лучший ресторан национальной кухни», «Лучший концептуальный ресторан», «Открытие года» и «Симпатии потребителей».
С 15 сентября на нашем сайте все желающие могут
. Лидер интернет-голосования станет победителем в номинации «Симпатии потребителей». Официальная церемония награждения состоится в октябре.
Также организована горячая линия
259-11-59,
где можно оставить пожелания по деятельности того или иного ресторана, свои благодарности и рекламации. Вся эта информация будет собрана в базу данных и передана руководству ресторанов, по которым были сделаны отзывы.
#Общество#Пермь#Конкурс#Ресторан
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