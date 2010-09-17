Volkswagen готовит новый компактный кроссовер

Паркетник Polo SUV в первую очередь составит конкуренцию Nissan Juke, который скоро появится в продаже.

У Volkswagen уже есть маленькая «внедорожная» модель — CrossPolo. Но она отличается от обычных Polo лишь немного увеличенным дорожным просветом да чуть измененной внешностью. По данным немецкого издания

, Polo SUV получит систему полного привода, а дорожный просвет составит

180-190 мм,

что весьма неплохо.