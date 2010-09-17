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Posted 17 сентября 2010, 04:32

Published 17 сентября 2010, 04:32

Modified 2 марта 2023, 16:18

Updated 2 марта 2023, 16:18

Volkswagen готовит новый компактный кроссовер

17 сентября 2010, 04:32
Немецкий производитель может представить уже в следующем году новинку Polo SUV, которая будет стоять на ступеньку ниже Tiguan.
Паркетник Polo SUV в первую очередь составит конкуренцию Nissan Juke, который скоро появится в продаже.
У Volkswagen уже есть маленькая «внедорожная» модель — CrossPolo. Но она отличается от обычных Polo лишь немного увеличенным дорожным просветом да чуть измененной внешностью. По данным немецкого издания
, Polo SUV получит систему полного привода, а дорожный просвет составит
180-190 мм,
что весьма неплохо.
Предполагается, что в основе Polo SUV будет лежать платформа от Suzuki SX4. И это вполне логично, ведь Volkswagen владеет почти 20% акций японской марки. Да и платформа Suzuki SX4 оказалось неплохой.
#Авто
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