Справедливость обошлась пенсионерке в 304 рубля

Одна из пенсионерок Перми оказалось более внимательной, чем рассчитывала управляющая компания, обслуживающая её дом. Так, в декабре Анна Мартьянова (имя изменено) заметила, что сумма за коммунальные услуги возросла более чем на 80 рублей. Женщина оплачивала счета в течение четырех месяцев, а затем обратилась в приемную «За права человека».

Как оказалось, управляющая компания «Пермская модель комфорта» выставила отдельной строкой счет за технологические потери света и воды, на что не имела никакого права.

Эксперт Оксана Борисенко:

«В доме, в котором проживает пенсионерка, не установлены коллективные общедомовые приборы учета потребления воды и энергии, нет в квартире и индивидуального счетчика. В этом случае, оплата рассчитывается в соответствии с установленными нормами потребления. В эти нормы в соответствии с постановлением правительства № 306 уже заложены технологические потери коммунальных ресурсов.»