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Posted 20 сентября 2010, 06:57

Published 20 сентября 2010, 06:57

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

Справедливость обошлась пенсионерке в 304 рубля

20 сентября 2010, 06:57
В течение полугода управляющая компания выставляла счета, нарушая жилищное законодательство.
Одна из пенсионерок Перми оказалось более внимательной, чем рассчитывала управляющая компания, обслуживающая её дом. Так, в декабре Анна Мартьянова (имя изменено) заметила, что сумма за коммунальные услуги возросла более чем на 80 рублей. Женщина оплачивала счета в течение четырех месяцев, а затем обратилась в приемную «За права человека».
Как оказалось, управляющая компания «Пермская модель комфорта» выставила отдельной строкой счет за технологические потери света и воды, на что не имела никакого права.
Эксперт Оксана Борисенко:
«В доме, в котором проживает пенсионерка, не установлены коллективные общедомовые приборы учета потребления воды и энергии, нет в квартире и индивидуального счетчика. В этом случае, оплата рассчитывается в соответствии с установленными нормами потребления. В эти нормы в соответствии с постановлением правительства № 306 уже заложены технологические потери коммунальных ресурсов.»
Результатом обращения в прокуратуру стало предписание, по которому УК в течение 10 дней обязана провести перерасчет оплаты за квартиру. Отметим, что за четыре месяца г-ка Мартьянова переплатила УК 304 рубля. Как отметили в приемной, это не первый и далеко не единственный случай нарушения пермскими УК жилищного законодательства.
#Общество#Прокуратура#Ук#Оплата#Счет
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