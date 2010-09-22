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Posted 22 сентября 2010, 09:48

Published 22 сентября 2010, 09:48

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

В Перми наблюдается рост числа заболевших ОРВИ

22 сентября 2010, 09:48
С 13 по 19 сентября Роспотребнадзор зафиксировал увеличение случаев заболевания на 32%.
По данным управления, за прошлую неделю (с 13 по 19 сентября) в крае зарегистрировано более 18 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 32% выше, чем за предыдущую неделю.
В Перми ОРВИ заболело 6588 человек, что на 15% больше, чем за прошлую неделю. Также, за период с 13 по 19 сентября, сместились «эпицентры» вирусной инфекции в Индустриальный и Дзержинский районы города. Здесь зафиксировано наибольшее число заболевших.
По последним данным Роспотребнадзора, предстоящая эпидемия гриппа и ОРВИ в РФ может начаться раньше, чем обычно, возможно уже в ноябре-декабре этого года. Сейчас в край уже поступила первая партия вакцины против гриппа в количестве 15 тысяч доз, приобретенная за счет средств краевого бюджета и предназначенная для детей до
3-х
лет. Кроме этого поступило более 69 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс». Последняя предназначена для иммунизации детей с
3-х
летнего возраста, посещающих ДОУ и школьников.
#Общество#Пермь#Грипп#Роспотребнадзор#Орви
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