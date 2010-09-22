Во что обошелся школьник пермским родителям?

В ВУЗах и школах начались учебные будни, а родители нынешних дошкольников уже считают предстоящие расходы. Сколько же стоило собрать ребенка в школу в 2010 году, решил выяснить сайт
По данным Пермьстата, затраты на канцелярские товары составили от 850 до 1350 рублей, цена на школьный ранец колебалась в диапазоне
Стоимость школьной формы зависит от школы, а иногда, от фантазии самих родителей и колеблется, по данным опроса
Только это не все, нашему первокласснику требуется еще, как минимум, сменная обувь и спортивный костюм с кроссовками, возьмем и здесь средние значения Пермьстата — 1200 и 2100. Готовы и первоклашка, и расчет: по сумме средних значений всех цен
тысяч рублей к сборам стоит приготовить.
А как же инфляция, спросите Вы. По данным Пермьстата, за восемь месяцев 2010 года товары непродовольственной группы подорожали на 4,3%. Инфляция по итогам 2010 года ожидается в районе 8%. Таким образом, к следующему 1 сентября родителям будущих первоклассников стоит приготовить немногим более 7 тысяч рублей.