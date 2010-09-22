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Posted 22 сентября 2010, 04:15

Published 22 сентября 2010, 04:15

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

Во что обошелся школьник пермским родителям?

22 сентября 2010, 04:15
Сюжет
Школы
Properm.ru подсчитал, сколько стоит собрать ребенка в школу, опираясь на данные федеральной службы государственной статистики.
В ВУЗах и школах начались учебные будни, а родители нынешних дошкольников уже считают предстоящие расходы. Сколько же стоило собрать ребенка в школу в 2010 году, решил выяснить сайт
.
По данным Пермьстата, затраты на канцелярские товары составили от 850 до 1350 рублей, цена на школьный ранец колебалась в диапазоне
650-1200.
Стоимость школьной формы зависит от школы, а иногда, от фантазии самих родителей и колеблется, по данным опроса
, от 300 до 3000 рублей.
Только это не все, нашему первокласснику требуется еще, как минимум, сменная обувь и спортивный костюм с кроссовками, возьмем и здесь средние значения Пермьстата — 1200 и 2100. Готовы и первоклашка, и расчет: по сумме средних значений всех цен
6-7
тысяч рублей к сборам стоит приготовить.
А как же инфляция, спросите Вы. По данным Пермьстата, за восемь месяцев 2010 года товары непродовольственной группы подорожали на 4,3%. Инфляция по итогам 2010 года ожидается в районе 8%. Таким образом, к следующему 1 сентября родителям будущих первоклассников стоит приготовить немногим более 7 тысяч рублей.
#Общество#Школы#Инфляция#Цена#Школьник
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