Во что обошелся школьник пермским родителям?

В ВУЗах и школах начались учебные будни, а родители нынешних дошкольников уже считают предстоящие расходы. Сколько же стоило собрать ребенка в школу в 2010 году, решил выяснить сайт

.

По данным Пермьстата, затраты на канцелярские товары составили от 850 до 1350 рублей, цена на школьный ранец колебалась в диапазоне

650-1200.

Стоимость школьной формы зависит от школы, а иногда, от фантазии самих родителей и колеблется, по данным опроса

, от 300 до 3000 рублей.

Только это не все, нашему первокласснику требуется еще, как минимум, сменная обувь и спортивный костюм с кроссовками, возьмем и здесь средние значения Пермьстата — 1200 и 2100. Готовы и первоклашка, и расчет: по сумме средних значений всех цен

6-7

тысяч рублей к сборам стоит приготовить.