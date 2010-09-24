Спецпроект Properm.ru: рейтинг пермских суши-баров

Posted 24 сентября 2010, 04:46
Published 24 сентября 2010, 04:46
Modified 2 марта 2023, 16:17
Updated 2 марта 2023, 16:17
|Позиция в рейтинге
|Наименование
|Качество обслуживания
|Суши с лососем
/
тунцом
|Ролл «Калифорния»
/
«Филадельфия»
|
«Фишка» заведения
|1.
|
«Тануки»,
Большевистская, 171
|4,7
|50/70
|285/330 (8 шт.)
|Детское и вегетарианское меню
|2.
|«Планета Суши»,
Крисанова, 12а, Комсомольский пр-т, 7, Большевистская, 75
|
4,6
|65/95
|295/245 (8 шт.)
|Фитнес-меню и завтраки
|3.
|«Тсуру»,
Ленина, 66а, Революции, 13, Луначарского, 69, Сибирская, 8
|4,6
|59/72
|335/195 (8 шт.)
|Детское меню и ланчи
|4.
|«Васаби»,
Комсомольский пр-т, 32
|4,5
|55/70
|415/390 (6 шт.)
|Стейки из разных видов рыбы и большая кофейная карта
|5.
|«Киото», Сибирская, 25
|4,5
|85/95
|420/390 (8 шт.)
|Детское и вегетарианское меню
|6.
|«Япона-матрена», Орджоникидзе, 12
|4,4
|40/45
|180/200 (8 шт.)
|Стейки и ризотто
|7.
|«Уми»,
Мира, 30, Большевистская, 59, Комсомольский пр-т, 50, Космонавтов ш., 61б,
Куйбышева, 31, 49, 93б, Плеханова, 39, Репина, 20, Советская, 52, Уинская, 10, Парковый пр-т, 58б
|3,7
|35/40
|125/155 (8 шт.)
|Сладкие роллы, десерты
|8.
|«Суши-Сан»,
Маршала Рыбалко, 85б, ТРК «Столица», Мира, 41/1, ТРК «Семья», Революции, 13, ТЦ «Колизей», Ленина, 60, ТЦ «Шоколад», Героев Хасана, 105,
ТЦ «Кит», Крупской, 79а
|3,6
|79/119 (2 шт.)
|159/99 (4 шт.)
|Гедзе (японские пельмени с мясом креветок)
|9.
|«Sushki», Пионерская, 3
|3,4
|40/45
|200/210 (8 шт.)
|Еженедельная школа суши, десерты
|10.
|«Японская лавка»,
Героев Хасана, 16
|3,2
|40/50
|190 (8 шт.)
|Бизнес-ланчи