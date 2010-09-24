Спецпроект Properm.ru: рейтинг пермских суши-баров

Еще лет шесть назад редкий пермяк мог ответить на вопрос о том, что такое «темпура маки» или «унаги кунсэй». Сегодня же у многих при этих словах рождаются приятные, а главное — вкусные ассоциации. И дело вовсе не в том, что люди активно принялись изучать японский язык (а слова эти, бесспорно, именно японского происхождения). Все гораздо проще. С тех пор, как в нашем городе появился первый суши-бар, пермяки узнали, что такое суши, роллы и прочие блюда японской кухни.

Суши-бары довольно быстро завоевали популярность пермяков. И это неудивительно, ведь японская кухня не только экзотичная, но и вкусная и полезная. Специалисты в области диетологии считают суши хорошо сбалансированной, здоровой пищей, так как в них содержится много питательных веществ, в том числе минералы и витамины. Так, рис богат сложными углеводами и клетчаткой, а рыба и морепродукты малокалорийны и богаты витаминами.

Учитывая любовь пермяков к блюдам японской кухни,

представляет рейтинг суши-баров Перми. В рейтинг вошли 10 самых популярных, по мнению редакции, суши-баров города. Эти заведения были оценены по следующим параметрам: качество обслуживания, цена и «фишка» заведения.

При составлении рейтинга мы учли цены на самые популярные блюда японской кухни — суши с лососем, суши с тунцом, ролл «Калифорния» и ролл «Филадельфия». Что касается качества обслуживания, то оно было оценено по пятибалльной шкале. При этом мы сознательно не оценивали вкусовые качества самих блюд, поскольку этот фактор весьма субъективен. Право оценить вкус мы оставляем за нашими читателями.

Приятного аппетита!