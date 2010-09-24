properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября 2010, 04:46

Published 24 сентября 2010, 04:46

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

Спецпроект Properm.ru: рейтинг пермских суши-баров

24 сентября 2010, 04:46
Сюжет
Рейтинг
Где в нашем городе найти вкусный уголок Японии?
Еще лет шесть назад редкий пермяк мог ответить на вопрос о том, что такое «темпура маки» или «унаги кунсэй». Сегодня же у многих при этих словах рождаются приятные, а главное — вкусные ассоциации. И дело вовсе не в том, что люди активно принялись изучать японский язык (а слова эти, бесспорно, именно японского происхождения). Все гораздо проще. С тех пор, как в нашем городе появился первый суши-бар, пермяки узнали, что такое суши, роллы и прочие блюда японской кухни.
Суши-бары довольно быстро завоевали популярность пермяков. И это неудивительно, ведь японская кухня не только экзотичная, но и вкусная и полезная. Специалисты в области диетологии считают суши хорошо сбалансированной, здоровой пищей, так как в них содержится много питательных веществ, в том числе минералы и витамины. Так, рис богат сложными углеводами и клетчаткой, а рыба и морепродукты малокалорийны и богаты витаминами.
Учитывая любовь пермяков к блюдам японской кухни,
представляет рейтинг суши-баров Перми. В рейтинг вошли 10 самых популярных, по мнению редакции, суши-баров города. Эти заведения были оценены по следующим параметрам: качество обслуживания, цена и «фишка» заведения.
При составлении рейтинга мы учли цены на самые популярные блюда японской кухни — суши с лососем, суши с тунцом, ролл «Калифорния» и ролл «Филадельфия». Что касается качества обслуживания, то оно было оценено по пятибалльной шкале. При этом мы сознательно не оценивали вкусовые качества самих блюд, поскольку этот фактор весьма субъективен. Право оценить вкус мы оставляем за нашими читателями.
Приятного аппетита!
Позиция в рейтинге Наименование Качество обслуживания Суши с лососем
/
тунцом		 Ролл «Калифорния»
/
«Филадельфия»

«Фишка» заведения
1.
«Тануки»,
Большевистская, 171
 4,7 50/70 285/330 (8 шт.) Детское и вегетарианское меню
2. «Планета Суши»,
Крисанова, 12а, Комсомольский пр-т, 7, Большевистская, 75

4,6

65/95 295/245 (8 шт.) Фитнес-меню и завтраки
3. «Тсуру»,
Ленина, 66а, Революции, 13, Луначарского, 69, Сибирская, 8 		4,6 59/72 335/195 (8 шт.) Детское меню и ланчи
4. «Васаби»,
Комсомольский пр-т, 32		 4,5 55/70 415/390 (6 шт.) Стейки из разных видов рыбы и большая кофейная карта
5. «Киото», Сибирская, 25 4,5 85/95 420/390 (8 шт.) Детское и вегетарианское меню
6. «Япона-матрена», Орджоникидзе, 12 4,4 40/45 180/200 (8 шт.) Стейки и ризотто
7. «Уми»,
Мира, 30, Большевистская, 59, Комсомольский пр-т, 50, Космонавтов ш., 61б,
Куйбышева, 31, 49, 93б, Плеханова, 39, Репина, 20, Советская, 52, Уинская, 10, Парковый пр-т, 58б
 3,7 35/40 125/155 (8 шт.) Сладкие роллы, десерты
8. «Суши-Сан»,
Маршала Рыбалко, 85б, ТРК «Столица», Мира, 41/1, ТРК «Семья», Революции, 13, ТЦ «Колизей», Ленина, 60, ТЦ «Шоколад», Героев Хасана, 105,
ТЦ «Кит», Крупской, 79а		 3,6 79/119 (2 шт.) 159/99 (4 шт.) Гедзе (японские пельмени с мясом креветок)
9. «Sushki», Пионерская, 3 3,4 40/45 200/210 (8 шт.) Еженедельная школа суши, десерты
10. «Японская лавка»,
Героев Хасана, 16		 3,2 40/50 190 (8 шт.) Бизнес-ланчи
#Общество#Рейтинг#Суши#Тануки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика