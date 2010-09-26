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Posted 26 сентября 2010, 15:08

Published 26 сентября 2010, 15:08

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

Фильмы с эффектом "короткого замыкания" покажут в Перми

26 сентября 2010, 15:08
Пермяки смогут увидеть шедевры короткометражного искусства со всех уголков планеты за последние три года.
С 30 сентября по 6 октября в
пройдет новая программа Future Shorts под названием «Другое лето». Короткие истории занимают от 2 до 20 минут каждая, они знакомят зрителя с короткометражным кинематографом всех уголков мира. Истории разные: от бытовой шутки, или любовной истории до трагедии отдельного народа. Вся программа длится 92 минуты. Показ идет на языке оригинала с русскими субтитрами.
В Перми будет представлено 7 фильмов и 4 анимации, каждая работа имеет целый список наград. Например, интригующий австралийский фильм «Новость» рассказывает о двух сумасшедших влюблённых. Однажды они назначают друг другу свидание в кафе, где когда-то встретились впервые, и каждый приходит на встречу со своей «новостью». Или двухминутная история о влюблённой паре кукол, завоевавшая 14 наград по всему миру и номинацию на высшую премию главного анимационного фестиваля Британии.
всю программу).
Отметим также, что 2 октября в рамках программы в кинотеатре СинемаПарк состоится ночной Нон-стоп, в котором зрители на одном дыхании смогут окунуться в мир лучших короткометражных фильмов и анимаций из колллекции Future Shorts, вас ждет 5 часов шедевров.
#Афиша#Фильм#Синемапарк#Future shorts#Анимация
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