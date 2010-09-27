Количество доменов в зоне .RU достигло трех миллионов

О «юбилейном», трехмилионном домене, сообщил 25 сентября директор департамента по связям с общественностью национального регистратора RU-Center Андрей Воробьев. Он отметил, что регистрация

3-миллионного

доменного имени пришлась как раз на канун Международного дня Интернета, который отмечается 30 сентября.

Андрей Воробьев:

— Ближе к таким знаменательным датам пользователи активнее начинают регистрировать новые домены. Так, за последние сутки было зарегистрировано 5 тыс имен, и 3-миллионный рубеж был преодолен

Отметим, что Рунет является самым быстро растущим сегментом мирового Интернета, а зона .RU, открывшаяся в апреле 1994 года, занимает шестое место по количеству зарегистрированных доменов среди всех национальных зон.

Между тем, одним из старейших доменов, зарегистрированных в RU-зоне является

, 11 сентября молча отпраздновавший свое

14-летие.