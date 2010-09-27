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Posted 27 сентября 2010, 06:35

Published 27 сентября 2010, 06:35

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

Количество доменов в зоне .RU достигло трех миллионов

27 сентября 2010, 06:35
На сегодняшний день Рунет является наиболее быстрорастущим сегментом мировой сети и занимает почетное шестое место по количеству зарегистрированных в своей зоне доменов.
О «юбилейном», трехмилионном домене, сообщил 25 сентября директор департамента по связям с общественностью национального регистратора RU-Center Андрей Воробьев. Он отметил, что регистрация
3-миллионного
доменного имени пришлась как раз на канун Международного дня Интернета, который отмечается 30 сентября.
Андрей Воробьев:
— Ближе к таким знаменательным датам пользователи активнее начинают регистрировать новые домены. Так, за последние сутки было зарегистрировано 5 тыс имен, и 3-миллионный рубеж был преодолен
Отметим, что Рунет является самым быстро растущим сегментом мирового Интернета, а зона .RU, открывшаяся в апреле 1994 года, занимает шестое место по количеству зарегистрированных доменов среди всех национальных зон.
Между тем, одним из старейших доменов, зарегистрированных в RU-зоне является
, 11 сентября молча отпраздновавший свое
14-летие.
Сайт администрации губернатора Пермского края был зарегистрирован в 1996 году наряду с такими ресурсами, как Nostalgie.ru, Baikal.ru и Orenburg.ru.
#Интернет#Ru#Рунет#Воробьев#Ru-center
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