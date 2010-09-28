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Posted 28 сентября 2010, 12:51

Published 28 сентября 2010, 12:51

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

1,5 тыс. жителей Прикамья остались без электричества

28 сентября 2010, 12:51
Пермские охотники вместо животных расстреливают линии электропередач.
Два поселка Пермского края оставили без электроснабжения охотники, расстрелявшие вечером 21 сентября изоляторы на ЛЭП в Красновишерском районе. В результате без света остались около 1,5 тыс. человек, проживающих в поселках Северный Колчим и Красный Берег.
В экстренном порядке энергоснабжение было восстановлено по резервной схеме, но несколько часов жителям поселков все-таки пришлось провести без электричества. Энергетики установили, что на одной из деревянных опор линии «Волынка — Красный Берег» кто-то расстрелял из охотничьего ружья изоляторы, в итоге опора полностью сгорела.
К четвергу, 23 сентября, электроснабжение потребителей было обеспечено по нормальной схеме. По факту расстрела изоляторов подано заявление в ОВД Красновишерского муниципального района. Кроме того, энергетики намерены направить письмо в Пермский клуб рыболовов и охотников с просьбой провести разъяснительные работы с членами клуба.
#Происшествия#Лэп#Электроэнергия#Ружье#Охотники
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