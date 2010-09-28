1,5 тыс. жителей Прикамья остались без электричества

Два поселка Пермского края оставили без электроснабжения охотники, расстрелявшие вечером 21 сентября изоляторы на ЛЭП в Красновишерском районе. В результате без света остались около 1,5 тыс. человек, проживающих в поселках Северный Колчим и Красный Берег.

В экстренном порядке энергоснабжение было восстановлено по резервной схеме, но несколько часов жителям поселков все-таки пришлось провести без электричества. Энергетики установили, что на одной из деревянных опор линии «Волынка — Красный Берег» кто-то расстрелял из охотничьего ружья изоляторы, в итоге опора полностью сгорела.