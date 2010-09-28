Евгений Абузяров рассказал о кошмарах рейса Пермь - Санкт-Петербург

В своем блоге Абузяров сообщил, что 7 сентября совершал перелет из Перми в Санкт-Петербург рейсом № 508 на самолете авиакомпании «Нордавиа». После посадки выяснилось, что длины ремня безопасности не хватает для того, чтобы пассажир пристегнулся, а удлинитель ремня не подошел к основному ремню по креплениям. Не помог Абузярову, обладающему внушительной комплекцией, и второй удлинитель, в результате чего журналист находился непристегнутым в течение всего полета.

Евгений Абузяров:

— В течении двух часов я находился на волоске от гибели — моя жизнь, моё здоровье, на мой взгляд, были подвержены смертельной опасности — на протяжении всего полёта я пребывал в шоке от происходившего со мной ... я был дискриминирован по признаку полноты — все заплатили одинаковые деньги за билет, но только я был лишен права на безопасность, права на жизнь

Прилетев домой, Абузяров решил подать в суд на авиакомпанию. Он хочет взыскать с ООО «Нордавиа» стоимость билета, то есть около 6 тысяч рублей, а также 500 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Евгений Абузяров:

— ...мне снятся ночные кошмары в которых моё тело будучи не пристёгнутым летит через салон.. я гибну. Я гибну каждую ночь. У меня развилась аэрофобия, я вынужден отказываться от работы в других городах, не знаю как я смогу с этим справиться. На почве данных переживаний у меня обострилась вегетососудистая дистония, расстройство пищеварения, появилось постоянное беспокойство, нервозность, расстройство психики.

По мнению журналиста, «компания должна быть наказана за пренебрежительное отношение к безопасности полётов».

Справка

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Евгений Абузяров. 27 лет, журналист. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Ведет несколько программ, посвященных защите прав автомобилистов, а также занимается правозащитной деятельностью.