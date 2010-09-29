В интернет попадут 250 уникальных греческих рукописей

К 2012 году библиотека планирует отсканировать еще четверть архива, состоящего из тысячи манускриптов. Куратор программы Скот Маккендрик отметил, что рукописи смогут увидеть все пользователи интернета бесплатно. По его словам, публикация рукописей окажет значительную помощь историкам, исследователям Библии и студентам отделений классической филологии.

Британская библиотека уже оцифровала значительную часть своего собрания. В 2009 году сотрудники библиотеки опубликовали в Сети 800 листов Синайского кодекса, одного из двух старейших греческих списков Ветхого и Нового заветов. Вместе с британцами над проектом на протяжении четырех лет работали Российская национальная библиотека, Библиотека Лейпцигского университета, а также Библиотека монастыря святой Екатерины на Синае.