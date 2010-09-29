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Posted 29 сентября 2010, 05:58

Published 29 сентября 2010, 05:58

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

В интернет попадут 250 уникальных греческих рукописей

29 сентября 2010, 05:58
В списке оцифрованных документов, которые выложит в интернет Британская библиотека, фигурируют оригинальные тексты басен Эзопа, найденные в районе святой горы Афон.
К 2012 году библиотека планирует отсканировать еще четверть архива, состоящего из тысячи манускриптов. Куратор программы Скот Маккендрик отметил, что рукописи смогут увидеть все пользователи интернета бесплатно. По его словам, публикация рукописей окажет значительную помощь историкам, исследователям Библии и студентам отделений классической филологии.
Британская библиотека уже оцифровала значительную часть своего собрания. В 2009 году сотрудники библиотеки опубликовали в Сети 800 листов Синайского кодекса, одного из двух старейших греческих списков Ветхого и Нового заветов. Вместе с британцами над проектом на протяжении четырех лет работали Российская национальная библиотека, Библиотека Лейпцигского университета, а также Библиотека монастыря святой Екатерины на Синае.
Кроме того, британцы обеспечили пользователям онлайн-доступ к Евангелию из Линдисфарна, иллюстрированной рукописной книге, созданной в конце VII — начале VIII веков. Библиотека также выложила в интернет несколько набросков и чертежей Леонардо да Винчи.
#Интернет
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