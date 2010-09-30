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Posted 30 сентября 2010, 17:04

Published 30 сентября 2010, 17:04

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

Пермь в заголовках: четверг

30 сентября 2010, 17:04
Сюжет
Дтп
Properm.ru представляет лучшие, по мнению редакции, заголовки новостей трёх главных событий четверга, 30 сентября.
1.
РИА Новости
Грузовик в четверг сбил двух школьников, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу в Орджоникидзевском районе Перми, один ребенок погиб, второй — в реанимации.
2.
Прайм-ТАСС
Как сообщил сегодня ИТАР-ТАСС представитель родственников погибших Игорь Трунов, следователи признали виновным в катастрофе командира корабля Родиона Медведева. При этом адвокат подчеркнул, что практически не была проверена деятельность должностных лиц, допустивших самолет к вылету с неисправностями и экипажем, который не отдыхал перед полетом положенное количество времени. Трунов заявил, что будет обжаловать принятое решение и добиваться продолжения расследования. Ранее следствие уже прекращало уголовное дело, однако затем расследование было возобновлено.
3.
РИА Новый Регион
Силовики в Перми задержали
22-летнего
подозреваемого в расстреле пассажирского автобуса МАН на улице Соликамской. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
#Регион#Дтп#Детский мир#Автобус#Медведев#Хулиганство#Boeing#Грузовик#Трунов#Следствие
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