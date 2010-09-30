Пермь в заголовках: четверг

Грузовик в четверг сбил двух школьников, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу в Орджоникидзевском районе Перми, один ребенок погиб, второй — в реанимации.

Как сообщил сегодня ИТАР-ТАСС представитель родственников погибших Игорь Трунов, следователи признали виновным в катастрофе командира корабля Родиона Медведева. При этом адвокат подчеркнул, что практически не была проверена деятельность должностных лиц, допустивших самолет к вылету с неисправностями и экипажем, который не отдыхал перед полетом положенное количество времени. Трунов заявил, что будет обжаловать принятое решение и добиваться продолжения расследования. Ранее следствие уже прекращало уголовное дело, однако затем расследование было возобновлено.