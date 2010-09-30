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Posted 30 сентября 2010, 17:40

Published 30 сентября 2010, 17:40

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

Водители получат копию справки при освидетельствовании

30 сентября 2010, 17:40
Документ о прохождении медицинского освидетельствования теперь помимо автоинспекторов будут выдавать и автомобилистам.
Приказом Минздравсоцразвития РФ внесено изменение в Инструкцию по проведению медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством. Отныне водителю, в отношении которого проводилось освидетельствование, по его требованию выдадут копию справки.
Документ составляется в случаях, когда у водителя установлены клинические признаки опьянения, но алкоголь экспертизой не подтвержден и анализы отправлены в лабораторию. Например, когда есть подозрения в наркотическом опьянении.
Ранее справка выдавалась на руки только сотрудникам ГИБДД. Диагноз в бумаге не указывался, но на ее основании водителя могли отстранить от управления автомобилем, а он не мог оспорить решение сотрудника Госавтоинспекции. Теперь справка будет выдаваться в трех экземплярах: водителю, инспектору ГИБДД и медикам.
#Авто#Гибдд#Поправки#Освидетельствование#Опьянение
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