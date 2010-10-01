Спецпроект Properm.ru: суши в офис

В сентябре Properm.ru представил рейтинг пермских суши-баров. Данные заведения оценивались в рейтинге по качеству обслуживания клиентов, а также по стоимости и разнообразию блюд. При этом во внимание мы не брали вкусовые качества предлагаемых блюд.



В этот раз мы остались в офисе и позвали суши-бары к себе в гости, дабы оценить, где в Перми быстрее, качественнее, а главное вкуснее делают суши на заказ. По условиям эксперимента сотрудники редакции Properm.ru одновременно заказали блюда японской кухни в девяти пермских службах доставки, которые были выбраны «Яндексом».



