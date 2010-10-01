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Posted 1 октября 2010, 10:25

Published 1 октября 2010, 10:25

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

Спецпроект Properm.ru: суши в офис

1 октября 2010, 10:25
Сотрудники портала Properm.ru оценили вкус роллов на заказ в девяти компаниях, найденных в Яндексе.

В сентябре Properm.ru представил рейтинг пермских суши-баров. Данные заведения оценивались в рейтинге по качеству обслуживания клиентов, а также по стоимости и разнообразию блюд. При этом во внимание мы не брали вкусовые качества предлагаемых блюд.

В этот раз мы остались в офисе и позвали суши-бары к себе в гости, дабы оценить, где в Перми быстрее, качественнее, а главное вкуснее делают суши на заказ. По условиям эксперимента сотрудники редакции Properm.ru одновременно заказали блюда японской кухни в девяти пермских службах доставки, которые были выбраны «Яндексом».

Мы обратились в самые продвинутые фирмы, сайты которых предложил нам популярный российский поисковик по запросу «Суши Пермь доставка». Каждый заказ включал в себя 12 роллов «Филадельфия» и 12 роллов «Унаги» (с копченым угрем).
#Общество#Пермь#Роллы#Эксперимент#Суши#Дегустация#Доставка#Японская кухня#Гурман
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