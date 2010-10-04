Есенинская тоска не прижилась в Перми

Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства приняла решение внести в имущество Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (РЖС) земельный участок на улице Луначарского, 87 в Перми. Вместо недостроенного здания Медицинской академии, с недавних пор более известного как «Дом с Есениным», планируется построить жилой дом с административными помещениями. Аукцион может состояться до конца 2010 года.

После того как пустующий с советских времен долгострой будет разрушен, вместе с ним исчезнет и уникальный для Перми объект стрит-арта — пятиэтажное изображение Сергея Есенина, нарисованное Александром Жуневым в

2009-м

году.

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства был создан по решению президента РФ в 2008 году с целью вовлечения в оборот земель федерального назначения в регионах России, которые не используются или используются не по назначению.