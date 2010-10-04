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Posted 4 октября 2010, 05:19

Published 4 октября 2010, 05:19

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

Есенинская тоска не прижилась в Перми

4 октября 2010, 05:19
На месте недостроенного здания медакадемии на улице Луначарского построят жилой дом.
Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства приняла решение внести в имущество Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (РЖС) земельный участок на улице Луначарского, 87 в Перми. Вместо недостроенного здания Медицинской академии, с недавних пор более известного как «Дом с Есениным», планируется построить жилой дом с административными помещениями. Аукцион может состояться до конца 2010 года.
После того как пустующий с советских времен долгострой будет разрушен, вместе с ним исчезнет и уникальный для Перми объект стрит-арта — пятиэтажное изображение Сергея Есенина, нарисованное Александром Жуневым в
2009-м
году.
Справка Properm.ru:
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства был создан по решению президента РФ в 2008 году с целью вовлечения в оборот земель федерального назначения в регионах России, которые не используются или используются не по назначению.
В Перми, помимо названного участка на улице Луначарского, в фонд РЖС будет передан участок площадью 30,4 га в районе Липовой горы. Его планируется использовать в качестве места для строительства малоэтажного жилья эконом-класса.
#Общество#Жунев#Стрит-арт#Долгострой#Есенин#Медакадемия#Ржс
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