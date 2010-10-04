«Король Сластен» теперь и в Перми

В офисе компании будет представлена коллекция подарков сезона

2010-2011,

которая порадует клиентов сочетанием оригинальных идей, высокого качества кондитерских изделий с индивидуальным подходом и сервисным обслуживанием.

Новым клиентам будут предложены детские новогодние подарки, которые приведут в восторг детвору сладким наполнением и пригодятся весь год. Для постоянных партнеров была разработана коллекция с учетом последних тенденций и новых технологий в области детских новогодних подарков.

Основная специализация компании «Король сластен» это создание развивающих подарков для детей к новому году. В новой коллекции, которую уже сегодня можно увидеть на

, вы найдете более 20 видов товаров, направленных на развитие детского интеллекта.

В главном офисе компании «Король сластен» пояснили это так: «Мы преследуем цель сделать подарки доступными для всех, даже в самых отдаленных регионах. Наши подарки призваны развивать детский интеллект и поощрять их сладкой и вкусной конфетой. Также это отличный мотивационный инструмент для сотрудников компании, которые оценят внимание руководства к их семье».

Также в этом году компания «Король Сластен» приготовила сюрприз для всех любителей мультсериала «Смешарики» — сладкие новогодние подарки со Смешариками. Они были разработаны совместно со специалистами ТМ Смешарики из ООО «Мармелад медиа».

Яркая новогодняя коллекция подарков компании «Король Сластен» приурочена к наступающему 2011 году, который по восточному календарю считается годом Кролика. Крош, главный герой сериала «Смешарики» — это самый знаменитый Кролик в нашей стране. Позитивный попрыгун и заводила, генератор новых идей и нестандартных решений, любитель приключений Крош по праву стал символом 2011 года.

Новогодние подарки с Крошем порадуют вкусными сладостями, оригинальным дизайном и станут очередной встречей с любимыми Смешариками. В праздничной коллекции «Короля Сластен» 6 видов подарков со Смешариками, в состав которых, помимо кондитерских изделий, входит мягкая игрушка-Крош, книга с приключениями Кроша и даже

DVD-диск

с мультсериалом «Смешарики»!

Филиал компании «Король сластен» открыт в рамках развития региональной сети, а так же для налаживания более удобных партнерских отношений с клиентами. Уже сегодня представительства компании открыты в 17 городах России, а это значит, что «Король Сластен» стал ещё ближе к своим любимым клиентам.

Те, кто уже сейчас желают оформить заказ или получить более подробную информацию, могут посетить

. Также «Король сластен» приглашает в офис расположенный по адресу г. Пермь, ул. Чкалова, дом 9, литер Е, офис 1006 (10 этаж).

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