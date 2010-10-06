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Posted 6 октября 2010, 10:30

Published 6 октября 2010, 10:30

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

Доля Internet Explorer продолжает падать

6 октября 2010, 10:30
Впервые мировая доля браузера от Microsoft опустилась ниже 50%, в то время как Firefox подрос до 31,5%.
За месяц доля браузера Internet Explorer опустилась на мировом рынке до 49,87%. При этом Explorer продолжает оставаться лидером, опережая своих ближайших конкурентов на 18%. Третье место по-прежнему удерживает за собой Google Chrome, доля которого за прошедший год более чем удвоилась — с 3,69% до 11,54%. Safari и Opera занимают четвертую и пятую позиции соответственно, занимая на двоих 6,45%.
Аналитики утверждают, что мы становимся свидетелями важной вехи в истории «браузерных войн», так как всего лишь год назад IE занимал 67% мирового рынка. На изменение ситуации не в последнюю очередь повлияло соглашение Microsoft с Евросоюзом, по условиям которого пользователи из ЕС получают право выбора основного браузера при работе с системами Windows. Также эксперты отмечают и весьма впечатляющий рост популярности Chrome — в июне прошлого года этот браузер впервые обогнал по доле рынка Safari, а сейчас уже опережает его почти в три раза, сообщает cnews.ru.
Internet Explorer далеко не всегда пользовался той популярностью, которую он сейчас рискует потерять. С середины
1990-х
до начала
2000-х
годов любовью немногочисленных тогда интернет-пользователей обладал Netscape Navigator — первый в истории коммерческий браузер разработки Netscape Communications.
После появления на рынке интегрированного в Windows Internet Explorer, доля Netscape существенно упала, и его разработка была свернута. По иронии судьбы, Большая часть команды его разработчиков теперь участвует в проекте Mozilla Firefox.
Компания Microsoft пытается исправить создавшееся положение и вернуть своему браузеру былую популярность. Так, 15 сентября вышла первая официальная бета-версия Internet Explorer 9. Разработчики IE9 ожидают, что новая версия браузера сможет составить более серьезную конкуренцию своим основным соперникам в «войне браузеров» — Firefox и Chrome.
#Интернет#Google#Опера#Internet explorer#Safari#Браузер#Firefox#Google chrome
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