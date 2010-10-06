Пермских чиновников обязали вернуть в казну 3,6 млн рублей

Пермский краевой суд подтвердил обязанность двух бывших чиновников-взяточников выплатить в пользу государства более 3 млн рублей.

В феврале прошлого года Валентина Лазукова и Борис Орлов были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. Лазукову приговорили к 7 годам лишения свободы условно и штрафу 1 млн рублей, Орлова — к 5 годам и штрафу в размере 100 тыс. рублей. Как установило следствие, общая сумма взяток, которые получили подсудимые, составила 3,6 млн рублей.