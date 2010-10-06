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Posted 6 октября 2010, 12:01

Published 6 октября 2010, 12:01

Modified 2 марта 2023, 16:15

Updated 2 марта 2023, 16:15

Пермских чиновников обязали вернуть в казну 3,6 млн рублей

6 октября 2010, 12:01
Взяточников оставили на свободе, но обязали выплатить в доход РФ суммы взяток.
Пермский краевой суд подтвердил обязанность двух бывших чиновников-взяточников выплатить в пользу государства более 3 млн рублей.
В феврале прошлого года Валентина Лазукова и Борис Орлов были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. Лазукову приговорили к 7 годам лишения свободы условно и штрафу 1 млн рублей, Орлова — к 5 годам и штрафу в размере 100 тыс. рублей. Как установило следствие, общая сумма взяток, которые получили подсудимые, составила 3,6 млн рублей.
Однако, эти деньги не были конфискованы у виновных, поэтому суд, по обращению краевой прокуратуры, обязал осужденных выплатить деньги государству. Это решение было обжаловано ответчиками в Пермский краевой суд, который, рассмотрев дело, оставил их жалобу без удовлетворения.
#Происшествия#Суд#Прокуратура#Взятка#Чиновник#Орлов#Лазукова
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