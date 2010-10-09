9 октября в Перми случился первый осенний «день жестянщика»

В ночь с 8 на 9 октября в Перми слегка подморозило. На дорогах города и края образовался тонкий слой льда. Между тем, большинство автовладельцев продолжают ездить на летней резине. Именно это и стало главной причиной массовых аварий в черте города и за его пределами.

Больше всего «повезло» Красавинскому мосту. По информации пользователей городского форума

, утром 9 октября на «Красаве» в аварию попало больше десяти автомобилей.

Пользователь ГрафИнЧик:

— Машин было битых 17 шт. Это только в сторону города. Из города — кто-то стоял тоже.

Пользователь Sanches:

— ...машин явно больше десяти причём аварии с обих сторон. Проезжал там в 9. Такое ощущение, что мост бомбили.