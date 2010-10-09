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Posted 9 октября 2010, 08:41

Published 9 октября 2010, 08:41

Modified 2 марта 2023, 18:11

Updated 2 марта 2023, 18:11

9 октября в Перми случился первый осенний «день жестянщика»

9 октября 2010, 08:41
Сюжет
Дтп
Утро субботы Красавинский мост встретил более чем десятью разбитыми автомобилями.
В ночь с 8 на 9 октября в Перми слегка подморозило. На дорогах города и края образовался тонкий слой льда. Между тем, большинство автовладельцев продолжают ездить на летней резине. Именно это и стало главной причиной массовых аварий в черте города и за его пределами.
Больше всего «повезло» Красавинскому мосту. По информации пользователей городского форума
, утром 9 октября на «Красаве» в аварию попало больше десяти автомобилей.
Пользователь ГрафИнЧик:
— Машин было битых 17 шт. Это только в сторону города. Из города — кто-то стоял тоже.
Пользователь Sanches:
— ...машин явно больше десяти причём аварии с обих сторон. Проезжал там в 9. Такое ощущение, что мост бомбили.
призывает автомобилистов быть максимально осторожными за рулем.
#Авто#Дтп#Красавинский мост#День жестянщика
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