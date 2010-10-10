В России проходит Единый день голосования

Выборы, проходящие сегодня во многих регионах России, должны стать рекордными за всю историю существования Единого дня голосования, насчитывающую четыре года. На 53 тысячи 259 вакантных депутатских мандатов разного уровня и постов глав местного самоуправления претендуют порядка 109 тысяч кандидатов. То есть в среднем «конкурс» составляет два человека на место.

Особое внимание приковано к выборам региональных «парламентов», которые пройдут в шести субъектах РФ: Туве, Белгородской, Костромской, Магаданской, Новосибирской и Челябинской областях. Кроме того, 10 октября жители Махачкалы и Самары выберут своих мэров, а досрочные выборы главы города пройдут в Пятигорске, Новокузнецке, Дзержинске, Сургуте и Торжке. Масштаб голосования действительно поражает. Достаточно сказать, что в списки избирателей включено порядка 30 миллионов человек, что составляет примерно треть от их общего числа.