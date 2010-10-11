Автобус Пермь — Оренбург отправился в рейс, несмотря на аварию

11 октября в 13.35 отправился в рейс пассажирский автобус сообщением Пермь — Оренбург. Перевозчик — компания «Ваш попутчик и К» — сумела оперативно найти резервный транспорт вместо обслуживающего этот рейс автобуса, пострадавшего в ДТП. Ожидается, что пассажиры прибудут в пункт назначения в 7 часов 30 минут 12 октября.

Как

Properm.ru, сегодня утром в 5 часов 6 минут на Шоссе Космонавтов в Перми автобус