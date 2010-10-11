Автобус Пермь — Оренбург отправился в рейс, несмотря на аварию

11 октября в 13.35 отправился в рейс пассажирский автобус сообщением Пермь — Оренбург. Перевозчик — компания «Ваш попутчик и К» — сумела оперативно найти резервный транспорт вместо обслуживающего этот рейс автобуса, пострадавшего в ДТП. Ожидается, что пассажиры прибудут в пункт назначения в 7 часов 30 минут 12 октября.
Properm.ru, сегодня утром в 5 часов 6 минут на Шоссе Космонавтов в Перми автобус
сообщением Оренбург — Пермь, попал в серьезное ДТП. В районе Ипподрома он столкнулся с автомобилем ВАЗ 2108. В результате аварии водитель «восьмерки» скончался на месте. Женщина-пассажир умерла по пути в больницу. Еще один пассажир ВАЗа госпитализирован.