«Стрим» плавно станет МТС

Уже в октябре под брендом МТС в Перми появятся новые тарифы, объединяющие возможности мобильной и фиксированной связи. Об этом руководители «Комстар» и МТС рассказали на межрегиональной пресс-конференции, прошедшей в Екатеринбурге.

С самого начала нас удивили новостью — МТС изменил логотип. На смену плоскому изображению ставшего уже привычным белого яйца на красном фоне пришло изображение объемное. По замыслу компании, придание логотипу более современных форм подчеркивает инновационность, которая является одной из главных составляющих стратегии.

Коммерческий директор МТС Дмитрий Лапицкий рассказал о планах объединенной компании на ближайший год. Так, начиная с октября МТС и «КОМСТАР» начали активный ребрендинг в регионах: все бренды группы «КОМСТАР» во всех пользовательских сегментах будут постепенно замещены брендом МТС. Таким образом, к концу 2011 года полный спектр услуг связи на всей территории России — будь то мобильная и фиксированная связь, мобильный и широкополосный доступ в Интернет, кабельное телевидение — будет предоставляться под единым и знакомым брендом МТС.

Зачем это нужно компаниям? Интеграция МТС и «КОМСТАР» даст новый импульс быстрому развитию бизнеса за счет обмена опытом, консолидации финансовых и маркетинговых возможностей, создания единой системы продаж и обслуживания, сокращения административных расходов.

Что это значит для пользователей? Мы получим более выгодные и гибкие тарифы на телекоммуникационные услуги, удобную бонусную программу, широкую сеть салонов и огромный выбор современных сервисов высокого качества.

Как рассказал Дмитрий Лапицкий, МТС приобрела контрольный пакет акций в «Комстар» около года назад. Сегодня же компании реализуют стратегию «Три «И», в основе которой — Инновации, Интеграция и развитие Интернета.

Дмитрий Лапицкий:

Инновации и Интернет — это запуск новых приложений и сервисов. В частности, мы представили в прошлом году Интернет-портал Omlet.ru, на котором пользователи могут приобрести легальный, качественный контент: фильмы, музыку. Планируем запуск проекта «360» совместно с крупнейшим европейским оператором Vodafone — это платформа, позволяющая объединить социальные сети и оптимизировать Интернет-общение для пользователей. Интеграция — это собственно конвергенция, основная задача которой — выход на новые рынки широкополосного доступа и кабельного ТВ.

Кроме того, объединение позволит компаниям консолидировать капитал, интегрировать собственные сети и каналы, предложить клиентам более интересные пакетные предложения.

Ребрендинг в регионах начнется с запуска первого конвергентного продукта «3-в-1», пользователи которого получат сразу пять бонусов:

скидку 20% на оборудование «МТС Коннект» и трафик мобильного Интернета;

два месяца бесплатного пользования мобильным Интернетом от МТС;

месяц бесплатного домашнего Интернета;

увеличение скорости домашнего Интернета сроком на год;

услугу кабельного ТВ по специальной цене.

Заманчиво, не правда ли? Но и это еще не все: тарифные планы на интернет и кабельное ТВ не являются фиксированными — абонент имеет возможность выбрать те тарифы, которые наиболее удобны ему в данный момент времени. Несомненным плюсом продукта является и то, что заключить контракт можно в любом розничном салоне МТС.

Андрей Ершов, директор «МТС-Урал»:

Уверен, что новый конвергентный продукт будет популярен у абонентов. Во второй половине октября он будет доступен всем жителям Урала. На следующий год у нас агрессивные планы. Мы будем покрывать новые территории 3G, упор будет сделан не на голосовые технологии, а на дата-продукты.

Кроме того, в ближайшее время «КОМСТАР» присоединится к программе «МТС Бонус» на Урале — а значит, пользователи домашнего Интернета, являющиеся абонентами мобильной связи МТС, уже могут получать дополнительные бонусы на счет «МТС Бонус». И тратить по своему усмотрению: на связь, телефоны, аксессуары, либо любые другие продукты и услуги из ассортимента программы.

Нас, конечно, интересовали планы объединенной компании в Пермском крае — и о них нам обстоятельно рассказал директор Уральского филиала «Комстар-Регионы» Александр Тартаковский. По его словам, компания будет решать две основные задачи: перевод «Стрима» под бренд МТС, который должен завершиться к концу 2011 года, и широкое строительство новых и модернизация старых сетей.

2010 и 2011 год должны стать для компании базовыми — за это время должна быть создана платформа, пригодная для предоставления высокотехнологичных и соответствующих веяниям времени телекоммуникационных услуг.

Сейчас доля филиала ЗАО «КОМСТАР-Регионы» на пермском Интернет-рынке составляет порядка 27% (кабельного телевидения — даже 35%). Являясь лидером в корпоративном сегменте, компания будет увеличивать своё проникновение в «частный сектор». Делаться это будет, в первую очередь, посредством модернизации сетей и перехода на скоростные оптоволоконные линии. Все это должно ощутимо повысить качество предоставляемых услуг, причем не только в Перми: активная работа по подключению новых абонентов будет вестись и в других городах края — Березниках, Чайковском, Соликамске, Добрянке, Губахе.