«Молот-Прикамье» одолел «Динамо» после 28-ми буллитов

Матч с тверским «Динамо», выступающим в дивизионе «Запад», получился крайне необычным. Упорнейшая борьба, обилие удалений и бросков, а также драматичная развязка, наступившая после почти трехчасового матча — все это не оставило болельщиков равнодушными.

«Молот» дважды по ходу встречи вынужден был отыгрываться. Причем первую шайбу гости забросили на

7-й

минуте, находясь в меньшинстве. Во втором периоде Петушкин счет сравнял, однако на

33-й

минуте «Динамо» вновь праздновало успех. Впрочем, «молотобойцы» собрались и уже спустя несколько минут огорчили голкипера гостей.

В основное время и в овертайм забитых шайб болельщики больше так и не увидели, хотя моментов для взятия ворот хватало. Серия буллитов же получилась незабываемой. Команды долго не могли забить. Лишь с седьмой попытки «Динамо» забросило шайбу. «Молот» мгновенно ответил, и серия продолжилась. Для выявления сильнейшего хоккеисты пробили 28 буллитов! А решающую шайбу забросил Деев, и «Молот» праздновал трудную победу.