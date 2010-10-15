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Posted 15 октября 2010, 03:58

Published 15 октября 2010, 03:58

Modified 2 марта 2023, 18:11

Updated 2 марта 2023, 18:11

«Молот-Прикамье» одолел «Динамо» после 28-ми буллитов

15 октября 2010, 03:58
Сюжет
Молот-Прикамье
Пермские хоккеисты одержали победу над тверским клубом в затяжном и упорном поединке.
Матч с тверским «Динамо», выступающим в дивизионе «Запад», получился крайне необычным. Упорнейшая борьба, обилие удалений и бросков, а также драматичная развязка, наступившая после почти трехчасового матча — все это не оставило болельщиков равнодушными.
«Молот» дважды по ходу встречи вынужден был отыгрываться. Причем первую шайбу гости забросили на
7-й
минуте, находясь в меньшинстве. Во втором периоде Петушкин счет сравнял, однако на
33-й
минуте «Динамо» вновь праздновало успех. Впрочем, «молотобойцы» собрались и уже спустя несколько минут огорчили голкипера гостей.
В основное время и в овертайм забитых шайб болельщики больше так и не увидели, хотя моментов для взятия ворот хватало. Серия буллитов же получилась незабываемой. Команды долго не могли забить. Лишь с седьмой попытки «Динамо» забросило шайбу. «Молот» мгновенно ответил, и серия продолжилась. Для выявления сильнейшего хоккеисты пробили 28 буллитов! А решающую шайбу забросил Деев, и «Молот» праздновал трудную победу.
Очередной матч пермский клуб сыграет в воскресенье, 17 октября. В гости к «Молоту» приезжают московские «Крылья Советов».
#Спорт#Молот-Прикамье#Победа#Динамо#Буллиты
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