Спецпроект Properm.ru: цены на продукты в Перми

В сентябре президент Медведев поручил главам регионов следить за изменением цен на продукты. В связи с тем, что у губернатора Пермского края и без того много важных дел,

решил помочь Олегу Чиркунову выполнить поручение президента и подготовил

. Рейтинг вызвал неподдельный интерес посетителей нашего сайта, и мы приняли решение ежемесячно мониторить цены в пермских торговых сетях.

Ни для кого не секрет, что с приходом осени в нашей стране цены на продукты всегда повышаются. В этом году после аномально жаркого лета население с особым трепетом ожидало повышение цен, скупая с прилавков гречу, муку и ряд других продуктов питания.

Между тем, по данным Пермьстата, за прошедший месяц пищевые продукты подорожали в среднем на 3%. Сильнее остальных выросли цены на товары мукомольно-крупяной промышленности (на 9,4%) и молочные продукты (на 2,7%).

Понятно, что в жизни официальная статистика, как правило, не совпадает с изменением цен в магазинах. Так, в Перми молоко значительно подорожало только в сетях «Добрыня» (на 6 рублей) и «Виват» (на 4 рубля). В других же магазинах цены остались практически прежними.

Что же касается пресловутого подорожания гречневой крупы, то оно произошло только в сети «Семья», где гречка стала дороже на целых 13 рублей. Цены на хлеб, вопреки статистике, тоже существенно не изменились. Более того, в «Добрыне», «Семье» и «Пятерочке» буханка белого хлеба стала дешевле на

1-1,5 рубля.

Изменение цен на другие продукты питания за прошедший месяц, на наш взгляд было связано только с конъюнктурными соображениями и в целом не поддается логике. Так, цены на говядину в одних торговых сетях за месяц стали выше на 13 рублей (торговая сеть «Семья»), в других же снизились на 50 рублей (торговая сеть «Виват»).

Сегодня мы представляем наш второй обзор цен в пяти крупнейших торговых сетях Перми по состоянию на 15 октября. В рейтинг, по-прежнему, включены торговые центры «Добрыня», «Семья», «Пятерочка», «Виват» и «НАШ Гипермаркет».

Считайте, сравнивайте, делайте выводы.





Торговая сеть « Добрыня »





Наименование Количество Цена на 15 сентября Цена на 15 октября Разница в цене 1. Мука пшеничная в/с 2 кг 38 руб 90 коп 38 руб 90 коп 0 2. Хлеб белый обыкновенный 0,55 кг 14 руб 50 коп 13 руб 90 коп - 60 коп 3. Крупа гречневая «Увелка» 0,5 кг 42 руб 90 коп 42 руб 90 коп 0 4. Говядина духовая 1 кг 299 руб 90 коп 309 руб 90 коп + 10 руб 00 коп 5. Крупа пшеничная «Увелка» 0,5 кг 39 руб 90 коп 39 руб 90 коп 0 6. Картофель 1 кг 21 руб 90 коп 22 руб 90 коп + 1 руб 00 коп 7. Яблоки «Джонаголд» 1 кг 74 руб 90 коп 80 руб 90 коп + 6 руб 00 коп 8. Макароны «Макфа» 0,45 кг 32 руб 90 коп 29 руб 90 коп - 3 руб 00 коп 9. Яйцо куриное 1 кат. 10 шт. 43 руб 90 коп 43 руб 90 коп 0 10. Молоко «Кунгурское» 2,5% 1 л 26 руб 90 коп 32 руб 90 коп + 6 руб 00 коп





Торговая сеть « Семья »





Наименование Количество Цена на 15 сентября Цена на 15 октября Разница в цене 1. Мука пшеничная в/с 2 кг 35 руб 50 коп 34 руб 50 коп - 1 руб 00 коп 2. Хлеб белый обыкновенный 0,55 кг 15 руб 00 коп 13 руб 50 коп - 1 руб 50 коп 3. Крупа гречневая «Увелка» 0,5 кг 49 руб 50 коп 62 руб 50 коп + 13 руб 00 коп 4. Говядина духовая 1 кг 345 руб 00 коп 358 руб 00 коп + 13 руб 00 коп 5. Крупа пшеничная «Увелка» 0,5 кг 51 руб 00 коп 39 руб 00 коп - 11 руб 00 коп 6. Картофель 1 кг 19 руб 90 коп 22 руб 90 коп + 3 руб 00 коп 7. Яблоки «Джонаголд» 1 кг 74 руб 90 коп 69 руб 90 коп - 5 руб 00 коп 8. Макароны «Макфа» 0,45 кг 38 руб 90 коп 38 руб 90 коп 0 9. Яйцо куриное 1 кат. 10 шт. 38 руб 00 коп 42 руб 10 коп + 4 руб 10 коп 10. Молоко «Кунгурское» 2,5% 1 л 30 руб 50 коп 29 руб 90 коп - 60 коп





Торговая сеть « Пятерочка »





Наименование Количество Цена на 15 сентября Цена на 15 октября Разница в цене 1. Мука пшеничная в/с 2 кг 32 руб 30 коп 33 руб 50 коп + 1 руб 20 коп 2. Хлеб белый обыкновенный 0,55 кг 14 руб 50 коп 13 руб 50 коп - 1 руб 00 коп 3. Крупа гречневая «Увелка» 0,5 кг 34 руб 50 коп 37 руб 30 коп + 2 руб 80 коп 4. Говядина духовая 1 кг Нет в продаже Нет в продаже 0 5. Крупа пшеничная «Увелка» 0,5 кг Нет в продаже Нет в продаже 0 6. Картофель 1 кг 19 руб 30 коп 21 руб 20 коп + 1 руб 90 коп 7. Яблоки «Джонаголд» 1 кг 58 руб 90 коп 72 руб 90 коп + 14 руб 00 коп 8. Макароны «Макфа» 0,45 кг 25 руб 90 коп 25 руб 90 коп 0 9. Яйцо куриное 1 кат. 10 шт. 27 руб 00 коп 35 руб 90 коп + 8 руб 90 коп 10. Молоко «Кунгурское» 2,5% 1 л 26 руб 60 коп 27 руб 20 коп + 60 коп





Торговая сеть « Виват »





Наименование Количество Цена на 15 сентября Цена на 15 октября Разница в цене 1. Мука пшеничная в/с 2 кг 29 руб 70 коп 40 руб 90 коп + 11 руб 20 коп 2. Хлеб белый обыкновенный 0,55 кг 14 руб 00 коп 15 руб 50 коп + 1 руб 50 коп 3. Крупа гречневая «Увелка» 0,5 кг 50 руб 90 коп 50 руб 90 коп 0 4. Говядина духовая 1 кг 299 руб 00 коп 259 руб 00 коп - 50 руб 00 коп 5. Крупа пшеничная «Увелка» 0,5 кг 51 руб 50 коп 51 руб 50 коп 0 6. Картофель 1 кг 21 руб 40 коп 19 руб 90 коп - 1 руб 50 коп 7. Яблоки «Джонаголд» 1 кг 66 руб 00 коп 74 руб 50 коп + 8 руб 50 коп 8. Макароны «Макфа» 0,45 кг 32 руб 50 коп 38 руб 90 коп + 6 руб 40 коп 9. Яйцо куриное 1 кат. 10 шт. 35 руб 50 коп 36 руб 50 коп + 1 руб 00 коп 10. Молоко «Кунгурское» 2,5% 1 л 26 руб 90 коп 30 руб 90 коп + 4 руб 00 коп





«НАШ Гипермаркет »



