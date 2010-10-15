Спецпроект Properm.ru: цены на продукты в Перми

В сентябре президент Медведев поручил главам регионов следить за изменением цен на продукты. В связи с тем, что у губернатора Пермского края и без того много важных дел,
решил помочь Олегу Чиркунову выполнить поручение президента и подготовил
. Рейтинг вызвал неподдельный интерес посетителей нашего сайта, и мы приняли решение ежемесячно мониторить цены в пермских торговых сетях.
Ни для кого не секрет, что с приходом осени в нашей стране цены на продукты всегда повышаются. В этом году после аномально жаркого лета население с особым трепетом ожидало повышение цен, скупая с прилавков гречу, муку и ряд других продуктов питания.
Между тем, по данным Пермьстата, за прошедший месяц пищевые продукты подорожали в среднем на 3%. Сильнее остальных выросли цены на товары мукомольно-крупяной промышленности (на 9,4%) и молочные продукты (на 2,7%).
Понятно, что в жизни официальная статистика, как правило, не совпадает с изменением цен в магазинах. Так, в Перми молоко значительно подорожало только в сетях «Добрыня» (на 6 рублей) и «Виват» (на 4 рубля). В других же магазинах цены остались практически прежними.
Что же касается пресловутого подорожания гречневой крупы, то оно произошло только в сети «Семья», где гречка стала дороже на целых 13 рублей. Цены на хлеб, вопреки статистике, тоже существенно не изменились. Более того, в «Добрыне», «Семье» и «Пятерочке» буханка белого хлеба стала дешевле на
Изменение цен на другие продукты питания за прошедший месяц, на наш взгляд было связано только с конъюнктурными соображениями и в целом не поддается логике. Так, цены на говядину в одних торговых сетях за месяц стали выше на 13 рублей (торговая сеть «Семья»), в других же снизились на 50 рублей (торговая сеть «Виват»).
Сегодня мы представляем наш второй обзор цен в пяти крупнейших торговых сетях Перми по состоянию на 15 октября. В рейтинг, по-прежнему, включены торговые центры «Добрыня», «Семья», «Пятерочка», «Виват» и «НАШ Гипермаркет».
Считайте, сравнивайте, делайте выводы.
|
|Наименование
|Количество
|Цена на 15 сентября
|Цена на 15 октября
|Разница в цене
|1.
|Мука пшеничная в/с
|2 кг
|38 руб 90 коп
|38 руб 90 коп
|0
|2.
|Хлеб белый обыкновенный
|0,55 кг
|14 руб 50 коп
|13 руб 90 коп
|- 60 коп
|3.
|Крупа гречневая «Увелка»
|0,5 кг
|42 руб 90 коп
|42 руб 90 коп
|0
|4.
|Говядина духовая
|1 кг
|299 руб 90 коп
|309 руб 90 коп
|+ 10 руб 00 коп
|5.
|Крупа пшеничная «Увелка»
|0,5 кг
|39 руб 90 коп
|39 руб 90 коп
|0
|6.
|Картофель
|1 кг
|21 руб 90 коп
|22 руб 90 коп
|+ 1 руб 00 коп
|7.
|Яблоки «Джонаголд»
|1 кг
|74 руб 90 коп
|80 руб 90 коп
|+ 6 руб 00 коп
|8.
|Макароны «Макфа»
|0,45 кг
|32 руб 90 коп
|29 руб 90 коп
|- 3 руб 00 коп
|9.
|Яйцо куриное 1 кат.
|10 шт.
|43 руб 90 коп
|43 руб 90 коп
|0
|10.
|Молоко «Кунгурское» 2,5%
|1 л
|26 руб 90 коп
|32 руб 90 коп
|+ 6 руб 00 коп
|
|Наименование
|Количество
|Цена на 15 сентября
|Цена на 15 октября
|Разница в цене
|1.
|Мука пшеничная в/с
|2 кг
|35 руб 50 коп
|34 руб 50 коп
|- 1 руб 00 коп
|2.
|Хлеб белый обыкновенный
|0,55 кг
|15 руб 00 коп
|13 руб 50 коп
|- 1 руб 50 коп
|3.
|Крупа гречневая «Увелка»
|0,5 кг
|49 руб 50 коп
|62 руб 50 коп
|+ 13 руб 00 коп
|4.
|Говядина духовая
|1 кг
|345 руб 00 коп
|358 руб 00 коп
|+ 13 руб 00 коп
|5.
|Крупа пшеничная «Увелка»
|0,5 кг
|51 руб 00 коп
|39 руб 00 коп
|- 11 руб 00 коп
|6.
|Картофель
|1 кг
|19 руб 90 коп
|22 руб 90 коп
|+ 3 руб 00 коп
|7.
|Яблоки «Джонаголд»
|1 кг
|74 руб 90 коп
|69 руб 90 коп
|- 5 руб 00 коп
|8.
|Макароны «Макфа»
|0,45 кг
|38 руб 90 коп
|38 руб 90 коп
|0
|9.
|Яйцо куриное 1 кат.
|10 шт.
|38 руб 00 коп
|42 руб 10 коп
|+ 4 руб 10 коп
|10.
|Молоко «Кунгурское» 2,5%
|1 л
|30 руб 50 коп
|29 руб 90 коп
|- 60 коп
Торговая сеть «Пятерочка»
|
|Наименование
|Количество
|Цена на 15 сентября
|Цена на 15 октября
|Разница в цене
|1.
|Мука пшеничная в/с
|2 кг
|32 руб 30 коп
|33 руб 50 коп
|+ 1 руб 20 коп
|2.
|Хлеб белый обыкновенный
|0,55 кг
|14 руб 50 коп
|13 руб 50 коп
|- 1 руб 00 коп
|3.
|Крупа гречневая «Увелка»
|0,5 кг
|34 руб 50 коп
|37 руб 30 коп
|+ 2 руб 80 коп
|4.
|Говядина духовая
|1 кг
|Нет в продаже
|Нет в продаже
|0
|5.
|Крупа пшеничная «Увелка»
|0,5 кг
|Нет в продаже
|Нет в продаже
|0
|6.
|Картофель
|1 кг
|19 руб 30 коп
|21 руб 20 коп
|+ 1 руб 90 коп
|7.
|Яблоки «Джонаголд»
|1 кг
|58 руб 90 коп
|72 руб 90 коп
|+ 14 руб 00 коп
|8.
|Макароны «Макфа»
|0,45 кг
|25 руб 90 коп
|25 руб 90 коп
|0
|9.
|Яйцо куриное 1 кат.
|10 шт.
|27 руб 00 коп
|35 руб 90 коп
|+ 8 руб 90 коп
|10.
|Молоко «Кунгурское» 2,5%
|1 л
|26 руб 60 коп
|27 руб 20 коп
|+ 60 коп
|
|Наименование
|Количество
|Цена на 15 сентября
|Цена на 15 октября
|Разница в цене
|1.
|Мука пшеничная в/с
|2 кг
|29 руб 70 коп
|40 руб 90 коп
|+ 11 руб 20 коп
|2.
|Хлеб белый обыкновенный
|0,55 кг
|14 руб 00 коп
|15 руб 50 коп
|+ 1 руб 50 коп
|3.
|Крупа гречневая «Увелка»
|0,5 кг
|50 руб 90 коп
|50 руб 90 коп
|0
|4.
|Говядина духовая
|1 кг
|299 руб 00 коп
|259 руб 00 коп
|- 50 руб 00 коп
|5.
|Крупа пшеничная «Увелка»
|0,5 кг
|51 руб 50 коп
|51 руб 50 коп
|0
|6.
|Картофель
|1 кг
|21 руб 40 коп
|19 руб 90 коп
|- 1 руб 50 коп
|7.
|Яблоки «Джонаголд»
|1 кг
|66 руб 00 коп
|74 руб 50 коп
|+ 8 руб 50 коп
|8.
|Макароны «Макфа»
|0,45 кг
|32 руб 50 коп
|38 руб 90 коп
|+ 6 руб 40 коп
|9.
|Яйцо куриное 1 кат.
|10 шт.
|35 руб 50 коп
|36 руб 50 коп
|+ 1 руб 00 коп
|10.
|Молоко «Кунгурское» 2,5%
|1 л
|26 руб 90 коп
|30 руб 90 коп
|+ 4 руб 00 коп
|
|Наименование
|Количество
|Цена на 15 сентября
|Цена на 15 октября
|Разница в цене
|1.
|Мука пшеничная в/с
|2 кг
|38 руб 90 коп
|38 руб 90 коп
|0
|2.
|Хлеб белый обыкновенный
|0,55 кг
|14 руб 20 коп
|14 руб 20 коп
|0
|3.
|Крупа гречневая «Увелка»
|0,5 кг
|38 руб 90 коп
|38 руб 90 коп
|0
|4.
|Говядина духовая
|1 кг
|259 руб 00 коп
|249 руб 00 коп
|- 10 руб 00 коп
|5.
|Крупа пшеничная «Увелка»
|0,5 кг
|38 руб 50 коп
|38 руб 50 коп
|0
|6.
|Картофель
|1 кг
|17 руб 00 коп
|24 руб 40
|+ 7 руб 40 коп
|7.
|Яблоки «Джонаголд»
|1 кг
|72 руб 90 коп
|71 руб 90 коп
|- 1 руб 00 коп
|8.
|Макароны «Макфа»
|0,45 кг
|23 руб 80 коп
|25 руб 00 коп
|+ 1 руб 20 коп
|9.
|Яйцо куриное 1 кат.
|10 шт.
|36 руб 90 коп
|33 руб 90 коп
|- 3 руб 00 коп
|10.
|Молоко «Веселый молочник» 2,5%
|1 л
|24 руб 70 коп
|24 руб 70 коп
|0