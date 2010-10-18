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Posted 18 октября 2010, 04:48

Published 18 октября 2010, 04:48

Modified 2 марта 2023, 18:11

Updated 2 марта 2023, 18:11

«Молот-Прикамье» уступил лидеру западного дивизиона

18 октября 2010, 04:48
Сюжет
Молот-Прикамье
Пермские хоккеисты расстроили болельщиков, пропустив от московских «Крыльев Советов» две безответные шайбы.
«Молот-Прикамье» — «Крылья Советов» — 0:2
(0:1, 0:1, 0:0)
Голы: 0:1 — Денежкин (Храмов), 18:40. 0:2 — Шаламай (Пастернацкий, Кагарлицкий), 21:43.
17 октября в Пермь приехал лидер конфедерации «Запад - хоккейный клуб «Крылья Советов». Гости открыли счет в конце первого периода, после чего упрочили свое преимущество еще одной заброшенной шайбой. Переломить ход встречи «молотобойцам» уже не удалось.
По словам главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Кирдяшова, его подопечным удалось выиграть за счет волевых качеств.
Андрей Кирдяшов:
— Сегодня матч получился непростым, в некоторых моментах по 2-3 человека ложились под шайбу. Нам удалось выиграть за счет самоотдачи, за счет желания победить.
По мнению нападающего «Молота» Сергея Королева, его команда неубедительно сыграла в атаке.
Сергей Королев:
— Соперник — быстрая, хорошая команда, думаю, сегодня игра всем понравилась. У нас не получалось в завершении. Играли здорово. Сегодня одна из лучших наших домашних игр, я считаю. Мы не должны пропускать голы.
Следующий матч «Молот-Прикамье» проведет 19 октября против ХК «Рязань», после чего начнется очередная выездная серия пермяков.
#Спорт#Молот-Прикамье#Королев#Крылья советов#Кирдяшов
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