«Молот-Прикамье» уступил лидеру западного дивизиона

«Молот-Прикамье» — «Крылья Советов» — 0:2

(0:1, 0:1, 0:0)

Голы: 0:1 — Денежкин (Храмов), 18:40. 0:2 — Шаламай (Пастернацкий, Кагарлицкий), 21:43.

17 октября в Пермь приехал лидер конфедерации «Запад - хоккейный клуб «Крылья Советов». Гости открыли счет в конце первого периода, после чего упрочили свое преимущество еще одной заброшенной шайбой. Переломить ход встречи «молотобойцам» уже не удалось.

По словам главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Кирдяшова, его подопечным удалось выиграть за счет волевых качеств.

Андрей Кирдяшов:

— Сегодня матч получился непростым, в некоторых моментах по 2-3 человека ложились под шайбу. Нам удалось выиграть за счет самоотдачи, за счет желания победить.

По мнению нападающего «Молота» Сергея Королева, его команда неубедительно сыграла в атаке.

Сергей Королев:

— Соперник — быстрая, хорошая команда, думаю, сегодня игра всем понравилась. У нас не получалось в завершении. Играли здорово. Сегодня одна из лучших наших домашних игр, я считаю. Мы не должны пропускать голы.