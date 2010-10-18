Прикамью прописали «группу риска»

Индекс качества жизни в регионах России был составлен
. Он охватывает последние шесть лет: с 2003 по 2009 годы. За эти годы Пермский край опустился с 66 на 71 место, попав в так называемую «группу риска», то есть в число регионов с динамикой и уровнем качества жизни ниже общероссийских.
Уровень жизни населения зависит от полноты и качества услуг, предоставляемых муниципальными службами, от деятельности власти, направленной на удовлетворение повседневных потребностей жителей, от эффективности «обратной связи» общества и государства. При расчете индекса использовались такие данные Росстата, как качество жилищных условий населения, величина доходов, миграционная привлекательность региона, уровень выживаемости детей в возрасте до одного года, продолжительность жизни, доступность рабочих мест.
В 2009 году, по результатам исследования, лучшие показатели качества жизни — в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Пермский край - в числе 23-х субъектов РФ был отнесен к «группе риска», в которую, как отмечают авторы исследования, входят не только традиционно депрессивные регионы, но и субъекты со значительным ресурсным потенциалом и развитой промышленностью.