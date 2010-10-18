Прикамью прописали «группу риска»

Индекс качества жизни в регионах России был составлен

. Он охватывает последние шесть лет: с 2003 по 2009 годы. За эти годы Пермский край опустился с 66 на 71 место, попав в так называемую «группу риска», то есть в число регионов с динамикой и уровнем качества жизни ниже общероссийских.

Уровень жизни населения зависит от полноты и качества услуг, предоставляемых муниципальными службами, от деятельности власти, направленной на удовлетворение повседневных потребностей жителей, от эффективности «обратной связи» общества и государства. При расчете индекса использовались такие данные Росстата, как качество жилищных условий населения, величина доходов, миграционная привлекательность региона, уровень выживаемости детей в возрасте до одного года, продолжительность жизни, доступность рабочих мест.