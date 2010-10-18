Сочи в «Красном платье»

В программе фестиваля по приглашению его руководителей - Вячеслава Зайцева и Людмилы Ивановой принимал участие и наш Пермский Международный фестиваль-конкурс модельеров «Красное платье». Поездка была осуществлена при поддержке Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. "Бархатные сезоны в Сочи" - это творческая площадка для вручения главной награды модной индустрии в России, а также, ежегодный бизнес - симпозиум ведущих fashion специалистов, дизайнеров, профессиональных СМИ и аналитиков моды. Поэтому к участию в программе фестиваля приглашаются только самые интересные и профессиональные коллективы страны.

Интерес к «Красному платью» со стороны ведущих специалистов в области моды не случаен – ведь Арт-директор фестиваля- конкурса - Ирина Филичкина не нуждается в рекомендациях, и уже давно стала «своей» на фестивале «Бархатные сезоны в Сочи», где она неоднократно работала в составе профессионального жюри. Школа моды Ирины Филичкиной «МИФ», также, известна не только в нашей стране, но и за рубежом.

Международный фестиваль-конкурс модельеров «Красное платье» возник одновременно и параллельно с такими проектами, как Красное платье в Нью-Йорке и «Красный» фестиваль Валентино. Здесь, дизайнерам предоставляется полная свобода творческого самовыражения, при не больших затратах: достаточно создать всего одно платье, но обязательно красное! Победителю предоставляется уникальная возможность - недельная стажировка в Германии. Каждый фестиваль-конкурс «Красное платье» - это всегда дизайнерское высказывание на заданную тему: «По странам и континентам» (2006 г.), «Высокое искусство» (2007 г.), «Дягилевские сезоны» (2009 г.)…

В 2010 году фестиваль отмечал 50-летие Барби. Не просто гламурную куклу, а самую популярную поп-звезду «наряжали» в прошлом году в Перми. Именно коллекция «Barbie style» была представлена гостям и участникам фестиваля «Бархатные сезоны в Сочи». Показ коллекции прошел великолепно и вызвал бурные овации переполненного зрительного зала в Сочинском Зимнем театре. Участие в столь представительных международных фестивалях дает много возможностей как для развития самого фестиваля «Красное платье» посредством привлечения новых творческих сил и расширения его географии, так и для повышения профессионального уровня и творческого потенциала его действующих участников и победителей.

Тема для участия в конкурсе Международного фестиваля модельеров «Красное платье» в Перми на 2011 год уже определена - «Леди ин рэд». Участникам предстоит рассказать о женщине, изменившей ход истории через красное платье. Официальный сайт Международного фестиваля – конкурса модельеров «Красное платье»