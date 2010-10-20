Актеры из «6 кадров» и «Дня радио» выходят на широкий экран

28 октября выходит в широкий прокат российская комедия «На измене». Режиссер, сценарист и продюсер картины Александр Атанесян взял за основу сюжета фильма культовую пьесу Рэя Куни «Номер 13». Вот только происходит все не в Англии прошлого века, а в современной России. Для Атанесяна это был первый опыт работы в комедийном жанре, известные работы режиссера — криминальная драма «Убить короля», мелодрама «Летний дождь» и трагедия «Сволочи».

Александр Атанесян:

«Классическую английскую комедию положений мы адаптировали для отечественного зрителя. Нам хотелось, чтобы для него эта история была ближе и понятней. Поэтому место действия — московский отель, и все персонажи — наши соотечественники».

Героям фильма предстоит попадать в бесконечную череду нелепых, неловких и смешных ситуаций, совершать супружеские измены, убегать от ревнивого мужа и даже прятать труп, неизвестным образом попавший в их номер.

Смешить зрителей будет не только сюжет, но и известные актеры: участники популярного скетч-шоу «6 кадров» Эдуард Радзюкевич и Андрей Кайков, а также Нонна Гришаева, Евгения Трофимова, Андрей Панин, Александр Олешко, Алексей Панин, Татьяна Орлова и Александр Головин. Больше всех повезло, как он сам считает, олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову, исполнившему в картине роль трупа.

Роман Костомаров:

«По сюжету мой герой — самый безмолвный, но, наверное, самый ключевой, персонаж. Я играю детектива, которого ревнивый муж нанял для слежки за своей женой. Однако в ходе слежки происходит несчастный случай, который приводит к тому, что моего героя все считают трупом. И прикладывают немало усилий, чтобы этот труп спрятать: что с ним только ни делают — таскают, прячут по шкафам, переодевают и выдают за родственника! Самые забавные моменты в съемках были как раз, когда коллегам-актерам приходилось таскать мой „труп“. Я ведь вешу 80 кг, таскали меня ребята, скажем так, не спортивные, а Женя Трофимова вообще хрупкая девушка. И как-то снимаем мы очередную такую сцену, время послеобеденное, и Эдик Радзюкевич произносит фразу не по тексту, но явно от всего сердца: „Вот отожрался, гад!“ Мне стоило огромных трудов не расхохотаться, хоть я им и сочувствовал, конечно».