properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября 2010, 04:45

Published 20 октября 2010, 04:45

Modified 2 марта 2023, 18:11

Updated 2 марта 2023, 18:11

Актеры из «6 кадров» и «Дня радио» выходят на широкий экран

20 октября 2010, 04:45
В основе новой отечественной комедии «На измене» лежит сюжет пьесы Рэя Куни «Номер 13».
28 октября выходит в широкий прокат российская комедия «На измене». Режиссер, сценарист и продюсер картины Александр Атанесян взял за основу сюжета фильма культовую пьесу Рэя Куни «Номер 13». Вот только происходит все не в Англии прошлого века, а в современной России. Для Атанесяна это был первый опыт работы в комедийном жанре, известные работы режиссера — криминальная драма «Убить короля», мелодрама «Летний дождь» и трагедия «Сволочи».
Александр Атанесян:
«Классическую английскую комедию положений мы адаптировали для отечественного зрителя. Нам хотелось, чтобы для него эта история была ближе и понятней. Поэтому место действия — московский отель, и все персонажи — наши соотечественники».
Героям фильма предстоит попадать в бесконечную череду нелепых, неловких и смешных ситуаций, совершать супружеские измены, убегать от ревнивого мужа и даже прятать труп, неизвестным образом попавший в их номер.
Смешить зрителей будет не только сюжет, но и известные актеры: участники популярного скетч-шоу «6 кадров» Эдуард Радзюкевич и Андрей Кайков, а также Нонна Гришаева, Евгения Трофимова, Андрей Панин, Александр Олешко, Алексей Панин, Татьяна Орлова и Александр Головин. Больше всех повезло, как он сам считает, олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову, исполнившему в картине роль трупа.
Роман Костомаров:
«По сюжету мой герой — самый безмолвный, но, наверное, самый ключевой, персонаж. Я играю детектива, которого ревнивый муж нанял для слежки за своей женой. Однако в ходе слежки происходит несчастный случай, который приводит к тому, что моего героя все считают трупом. И прикладывают немало усилий, чтобы этот труп спрятать: что с ним только ни делают — таскают, прячут по шкафам, переодевают и выдают за родственника! Самые забавные моменты в съемках были как раз, когда коллегам-актерам приходилось таскать мой „труп“. Я ведь вешу 80 кг, таскали меня ребята, скажем так, не спортивные, а Женя Трофимова вообще хрупкая девушка. И как-то снимаем мы очередную такую сцену, время послеобеденное, и Эдик Радзюкевич произносит фразу не по тексту, но явно от всего сердца: „Вот отожрался, гад!“ Мне стоило огромных трудов не расхохотаться, хоть я им и сочувствовал, конечно».
Кстати, именно этот экспромт, как это часто бывает, и вошел в фильм.
#Афиша#Фильм#Комедия#Кино. премьера
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика