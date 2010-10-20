Пермь сразится с Челябинском по сборке пазлов

Соревнования состоятся в нашем городе 23 октября в

13-00.

На четвертом этаже ТЦ «Платина» по адресу Пушкина, 80 соберутся более 10 команд из Перми и Челябинска. Параллельно со взрослыми пройдут и детские соревнования. «Детская» команда комплектуется из родителя и ребенка и собирает пазл на 100 деталей. Тогда как «Взрослые» команды состоят из двух взрослых и собирают пазл на 500 деталей.

Организаторы обещают интересное времяпровождение, а также награды. Например, собираемый пазл останется у участников. Команды, занявшие 1, 2 и 3 место в соревновании «500 ЭДУКА» получат фирменные часы-пазл от «ЭДУКА» и сертификат на 500 деталей от магазина «Мир паззлов» (Пермь). А все дети-участники будут награждены пазлом-брелком на 32 детали.

Чемпионат станет первым шагом к формированию в городе клуба по интересам, а также квалификационным этапом для отбора в сборную России по скоростной сборке пазлов, уверены организаторы. Дополнительно о предстоящем мероприятии можно узнать на