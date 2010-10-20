Удмуртский холдинг выкупил «Менделеевскую птицефабрику»

«Менделеевская птицефабрика» продана удмуртскому птицеводческому ходлингу «Комос». Сегодня правительство Пермского края и «Комос Групп» подписали соглашение о сотрудничестве. Торги по продаже 100% акций состоялись накануне, «Комос» был фактически единственным претендентом на приобретение актива, он и выкупил «Менделеевскую» по минимальной цене — 76 млн. рублей.

Елена Гилязова, вице-премьер правительства Пермского края:

Мы в рамках аукциона отдали в управление бизнесу последний актив, находящийся в собственности Правительства Пермского края. Самое главное то, что тот бизнес, который пришел на предприятие, профильный. Значит, будет дальнейшее развитие. Не дело государства — торговать яйцами.

Компания будет интегрирована в ООО «Комос групп», под управлением которой сегодня работают 12 предприятий — производителей продуктов питания в Удмуртской республике. «Менделеевская птицефабрика» — первый для холдинга актив за пределами Удмуртии, открывающий для компании новые перспективы развития в статусе межрегиональной компании.

Как отметил генеральный директор ООО «Комос Групп» Андрей Шутов, низкие цены на продукты в Удмуртии обеспечиваются за счет развитой конкурентной среды в республике. «Мы знаем не только то, как производить много продукции, но и как делать это дешево», — сказал Шутов.

Андрей Шутов:

Мы намерены сохранить направление «Менделеевской» — производство яйца, в будущем увеличив объемы до 10-15%. Потом мы составим дальнейший план развития предприятия и определим сумму инвестиций.