Удмуртский холдинг выкупил «Менделеевскую птицефабрику»

«Менделеевская птицефабрика» продана удмуртскому птицеводческому ходлингу «Комос». Сегодня правительство Пермского края и «Комос Групп» подписали соглашение о сотрудничестве. Торги по продаже 100% акций состоялись накануне, «Комос» был фактически единственным претендентом на приобретение актива, он и выкупил «Менделеевскую» по минимальной цене — 76 млн. рублей.
Елена Гилязова, вице-премьер правительства Пермского края:
Мы в рамках аукциона отдали в управление бизнесу последний актив, находящийся в собственности Правительства Пермского края. Самое главное то, что тот бизнес, который пришел на предприятие, профильный. Значит, будет дальнейшее развитие. Не дело государства — торговать яйцами.
Компания будет интегрирована в ООО «Комос групп», под управлением которой сегодня работают 12 предприятий — производителей продуктов питания в Удмуртской республике. «Менделеевская птицефабрика» — первый для холдинга актив за пределами Удмуртии, открывающий для компании новые перспективы развития в статусе межрегиональной компании.
Как отметил генеральный директор ООО «Комос Групп» Андрей Шутов, низкие цены на продукты в Удмуртии обеспечиваются за счет развитой конкурентной среды в республике. «Мы знаем не только то, как производить много продукции, но и как делать это дешево», — сказал Шутов.
Андрей Шутов:
Мы намерены сохранить направление «Менделеевской» — производство яйца, в будущем увеличив объемы до 10-15%. Потом мы составим дальнейший план развития предприятия и определим сумму инвестиций.
Один из вариантов использования птицефабрики, по словам Андрея Шутова, размещение на ней родительского стада для организации собственного бройлерного производства. Кроме того, стратегия холдинга предполагает приобретение новых активов и развитие сети дистрибуции в Пермском крае. Сейчас агрохолдинг реализует в Пермском крае 15% своей продукции.