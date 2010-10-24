Тест-драйв Skoda Yeti: снежный или городской?

Собираясь на тест-драйв, мы планировали сесть в нафаршированную машину топовой комплектации, как это обычно и бывает с тестовыми версиями. Поэтому, не смущаяясь, взяли в эксперта обладателя Nissan X-trail. Хотя последний существенно крупнее многих своих одноклассников, оно все же — тот же кроссовер.



Сюрпризов было два. Первым оказались размеры. Yeti, позиционируемый как паркетник, на фото не выглядит малышом. Как минимум он кажется соразмерным Тигуану. Поэтому перед тестом мы не полезли в документацию, и только в салоне обнаружили, что машина на самом деле просто крошечная — 4,22 метра, то есть на 40 сантиметров короче японца! Если бы сравнивали седаны, то это было равноценно сравнению, например, В и Е классов. Более корректным было бы конечно привлечь владельца Qashqai.



