Тест-драйв Skoda Yeti: снежный или городской?

Вторым сюрпризом стала младшая комплектация, и как следствие — монопривод. Что уже окончательно делало любое сравнение двух кроссоверов некорректным. И все же мы рискнули, на крайний случай, используем Nissan как тягач.
Итак, перед нами комплектация Ambition, 1,2 TSI (105 л.с.), МКПП, передний привод, сугубо шоссейная резина — прямая дорога в грязь!
Экспертом выступил владелец двухлитрового
стажем и любитель активно проводить каждые выходные Андрей Андрюшин. Свою машину Андрей использует для тяжелой работы — возит на ней снегоход к предгорьям Северного Урала.
Прежде чем окунуться в грязи, мы рассуждали с ним о непонятной судьбе нового кроссовера. Для кого эта машина — именно в такой комплектации?
Да, цена более чем привлекательна — не сильно замороченный Гольф стоит столько же.
Девушки? Город, высоко, недорого. Но механика? бр-р.. И экстерьер цвета свежеубранного картофельного поля.
Дедушки? Дача, картошка, осень, недорого. Но в горку с дачи в слякоть не выехать, и багажник?
Картину для девушек скрасит автомат (вернее DSG) и цвет голубой или красный металлик — городской паркетник за 819 тысяч — кто меньше? Судя по общей статистике, именно такие комплектации пользуются наибольшим спросом. Понятно, что без иллюзий на оффроад. И вправду, зачем городскому кроссоверу полный привод и хотя бы подобие блокировок? А в условиях мегаполиса они наоборот привлекательны: достаточный для прыжков по бортикам клиренс, высокая посадка и вместительный салон делают машину по-настоящему универсальной. Производители, кстати, тоже все чаще называют свои кроссоверы «городскими».
С дедушками все запутаннее, но об этом позже. Мы едем на поля за Голый мыс, идет дождь и свежеразъезженной глины там достаточно.
Чехи извернулись как могли и сделали очень самобытный автомобиль, особенно выразительно он смотрелся в эскизах и рендерах. Неужели все это они дотянут до серии? Все эти ручки, геометрические лопухи зеркал, микст черного пластика на морде и рейлингах, жесткие подштамповки дверей, и...
..нет, бампер вырезан ровно и залит краской, ручки обычные, зеркала... ну, обычные зеркала. Рейлинг, реальное украшение силуэта, преобразующее машину из чеха в красавца, и тот не осмелились соединить в единую линию на крыше. В итоге квадратный, борзый, концептуальный, не Volkswagen опять же, но все как-то не до конца. Утилитарность диктует. В итоге на звание «молодежный» не тянет, из-за этого вся чехарда, кого же мы представим себе за рулем этого паркетника.
В салоне чешскую самобытность как ветром сдуло. Единственная деталь «не Volkswagen», пожалуй, руль. Да и радиальные цифры на приборах. Все до единой детали от концерна — от магнитолы и климата, до мелких кнопочек и борткомпьютера. Стоит ли говорить по ручку коробки. Единственный «допуск» — меню магнитолы перекрасили из красного в зеленые тона, и ее фальшпанель стала менее квадратно-немецкой.
В топовой комплектации вместо кондиционера стоит Climatronic, не трудно догадаться, как он выглядит, даже без фото.
То есть, посади сюда водителя любого из VW, на адаптацию уйдет меньше секунды. Кресло только отрегулировать да руль наклонить. Только вот с креслом у нас вышел казус — ручка регулировки висела безжизненно. То ли гайка сразу недокручена, то ли ушатали калужскую сборку пермские крутые тест-драйверы, так или иначе — недосмотр.
Хорошо, что кресло уже стояло в среднем по высоте положении, руль выдвинут, и про неотрегулированное кресло уже через 5 минут ничего не напоминало, эргономика немецких кресел как всегда на высоте. Кстати, здесь водительское крело показалось даже более комфортным, чем на брате-Тигуане, там подушка сиденья совсем твердая и почти без боковой поддержки.
Задний ряд удивил широчайшим «подлокотником» — среднее сиденье опускалось целиком, разделяя крайних пассажиров более чем 30 сантиметрами простора.
А что у нас тут? Багажник? А чего такой мелкий? Ах да, 4,22 длины. Кладовка Yeti не поражает воображение, далеко не Octavia. В общем-то, семейный автомобиль, универсальный. А владельцу предлагают только 320 литров полезного объема. Впечатление не спасают даже полозья с крючками для сумок и прочих вещиц, очень «хэтчбэковый» размер.
Запаска влезла полноразмерная, высота кузова позволяет.
Открываем капот, чтобы вживую увидеть турбину, которая «снимает» с 1,2 литров кроме 105 лошадиных сил еще и максимальный крутящий момент практически с холостых оборотов. Максимальные 175 нМ тяги выдаются уже при 1500 об./мин, похлеще дизеля!
Крышки на моторе нет, что немного непривычно по нынешним меркам. Что огорчает чуть больше — нет шумоизоляции и на капоте.
Второй движок на этой машине — 1.8ТSI, то есть тоже турбовый прямовпрысковый, он вывозит 150 л.с. Вспоминая, что на Тигуане стоят TSI соответственно 1.4 и 2.0, делаем вывод, что опять поработали маркетологи концерна, и не столько над удешевлением, сколько над позиционированием относительно VW. А вот дизель Йети достался неурезанный — 2.0TDI, с ноября он поставляется и в Россию. И он, в отличие от 1.8TSI, комплектуется DSG.
|
| 1,2 TSI
105 л.с.
МКПП
| 1,2 TSI
105 л.с.
DSG
| 1,8 TSI 4×4
152 л.с.
МКПП
| 2,0 TDI 4×4
140 л.с.
DSG (с ноября)
| Active
| 699 000
| 759 000
| 899 000
|
| Ambition
| 759 000
| 819 000
| 959 000
|
| Experience
|
| 879 000
| 1 019 000
| 1 119 000
Наш 1.2 везет бодро. Можно сказать, что даже удивительно бодро, ведь машина весит почти 1,4 тонны, но в разгоне и ускорении ничего не смущает. Атмосферный 1,6 схожих параметров точно бы так не поехал. Видимо, недалеки те времена, когда моторы «0,6 битурбо» никого удивлять не будут. В целом, летит Yeti с 1,2 TSI шустро, в потоке не теряется.
На механике связь с движком прямая, так что движение под полным контролем, мотор не «тупит», и тянет на всем диапазоне равномерно. Времена «подхватов» и «турбоям» на утилитарных машинах прошли навсегда, конструкторы научились регулировать инструментарий наддува очень четко.
На асфальте, по словам эксперта, машина живет превосходно, едет, рулится четко, не валится, ямы глотает упруго, без ударов в кузов. Девушкам может показаться туговатым руль, но рулить им приятнее — внятный и предсказуемый. На дуге, в любом вираже, при торможении, объезде препятствий Skoda Yeti надежна и понятна.
Мотором в салон, несмотря на скромную шумоизоляцию, не ревет. Шум ветра и дороги проникает в салон где-то на 90 км\ч. Не оставлет конечно ощущение чего-то маленького и компактного, нет за спиной кубометров воздуха «настоящего джипа», как нет и продольной раскачки длиннобазной машины, все очень рядом.
Ощущение усиливается, когда пересаживаешься в
и обратно. Ниссан как-будто немного не дотянул до старшего класса, настолько он огромен после нашего подопытного. И повадки совершенно другие. Капот с места водителя не просто виден, он заслоняет весь ближний горизонт. Изоляция от дороги гораздо интенсивнее, как и по шуму, так и по вибрациям от неровностей — все они глотаются широкоходной подвеской.
Особенно заметна разница на «стиральной доске», где Yeti старательно обрабатывает каждую волну, Ниссан проносится не глядя. Есть и обратная сторона, связь с дорогой на руле в Ниссане очень призрачная.
Клиренс у Шкоды — 18 см, у Ниссана — 20 см. Но прогулки по полям Yeti выдержал достойно — ни разу не шаркнув днищем, там, где проехал его более крупный соратник, и ни разу не пробив подвеску до отбойника.
Разве что на мокрой глине картина для переднего привода более чем обычная — зад закидываем в сторону, передними колесами истово месим грязь — так и едем. Стоит ли говорить, что полнопривод проедет здесь ровно и без лишней экспрессии.
Лучше всего снежный человек себя чувствует на узких лесных дорожках, габариты понимаются на раз даже без парктроников, обзор идеальный, можно раскатывать осеннюю листву часами.
Задняя часть у Skoda пока не нашла общефирменных черт, соответственно нет и однозначной узнаваемости. Но чехи не боятся экспериментов. Кто пять лет назад мог представить, что у Шкоды будет кроссовер?
А вот открыть багажник хочется по привычке, нажав на эмблемку:)
Последствия осенних тест-драйвов — смачными каплями забрызгана даже крыша. Но это колёр можно и не мыть после глины, он так и называется по каталогу — «коричневый».
Под вопросом — зимняя проходимость. К примеру, в этом тупичке Соболей зимой, да на переднем приводе, удастся развернуться так же легко, как сейчас? В зимнюю баню все же принято ездить на полноприводном кроссовере. Получается, что дачников и дедушек спасут 200 тысяч сверху за полный привод, но мешок картошки все же придется класть на крышу.
Продажи Yeti скромнее, чем у восточных одноклассников, но у этого есть плюс — особых очередей нет. Как и любой европеец, кроме стандартной комплектации машину можно укомплектовать обширным набором опций, но даже в полном фарше, включающем ксенон и кожу, ценник не дотянется до аналогичной комплектации VW Tiguan, при этом машина получится заметно интересней других одноклассников.
Вкупе с инетересным ценником выверенный баланс ездовых повадок, плавность хода, и понятное управление делают Skoda Yeti выгодным приобретением.
Что понравилось:
— цена
— немецкая начинка
— динамика
Что не понравилось:
— странные комплектации
— размер багажника