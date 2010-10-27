Fiat может отказаться от производства в Италии

Глава Fiat Серджио Маркионне в эфире итальянского телевидения раскритиковал производительность труда на заводах компании в Италии. По его словам, предприятия, работающие там неэффективны и неконкурентоспособны, а концерн мог бы работать лучше без убыточных производств.

Серджио Маркионне:

— Ни один евро из запланированных 2 млрд евро прибыли не поступает из Италии. Мы не можем продолжать постоянно убыточную деятельность.

Известно, что сейчас производительность труда на заводах Fiat в Италии, выпускающих легковые автомобили под марками Fiat, Lancia и Alfa Romeo, примерно в 4 раза ниже, чем на сборочных предприятиях в Польше, передает

. Тем не менее закрывать все итальянские производства автопроизводитель, занимающий шестую позицию на европейском рынке, пока не планирует.

Ранее Fiat объявил о закрытии одного из своих заводов — предприятия в Термини (Сицилия) — в связи с тем, что производство автомобиля там обходится в среднем на 1200 евро дороже, чем на других итальянских заводах. В январе 2010 года рабочие Fiat провели забастовку, протестуя против этого решения. Однако руководство Fiat планирует прекратить производство автомобилей на сицилийском заводе в 2011 году.