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Posted 27 октября 2010, 02:33

Published 27 октября 2010, 02:33

Modified 2 марта 2023, 18:11

Updated 2 марта 2023, 18:11

Fiat может отказаться от производства в Италии

27 октября 2010, 02:33
Руководство автоконцерна считает, что компании было бы выгодно закрыть убыточные заводы на родине марки.
Глава Fiat Серджио Маркионне в эфире итальянского телевидения раскритиковал производительность труда на заводах компании в Италии. По его словам, предприятия, работающие там неэффективны и неконкурентоспособны, а концерн мог бы работать лучше без убыточных производств.
Серджио Маркионне:
— Ни один евро из запланированных 2 млрд евро прибыли не поступает из Италии. Мы не можем продолжать постоянно убыточную деятельность.
Известно, что сейчас производительность труда на заводах Fiat в Италии, выпускающих легковые автомобили под марками Fiat, Lancia и Alfa Romeo, примерно в 4 раза ниже, чем на сборочных предприятиях в Польше, передает
. Тем не менее закрывать все итальянские производства автопроизводитель, занимающий шестую позицию на европейском рынке, пока не планирует.
Ранее Fiat объявил о закрытии одного из своих заводов — предприятия в Термини (Сицилия) — в связи с тем, что производство автомобиля там обходится в среднем на 1200 евро дороже, чем на других итальянских заводах. В январе 2010 года рабочие Fiat провели забастовку, протестуя против этого решения. Однако руководство Fiat планирует прекратить производство автомобилей на сицилийском заводе в 2011 году.
Отметим, что продажи легковых автомобилей Fiat в Европе по итогам девяти месяцев снизились на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. За 9 месяцев Fiat продал в Европе 808 934 легковых автомобиля, из них 648 тысяч Fiat, чуть более 79 тысяч Lancia и почти 77 тысяч Alfa Romeo.
#Авто#Alfa romeo#Италия#Fiat#Производительность труда#Маркионне#Производительность
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