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Posted 27 октября 2010, 07:24

Published 27 октября 2010, 07:24

Modified 2 марта 2023, 18:11

Updated 2 марта 2023, 18:11

Пермским заключенным из СИЗО № 6 будут завидовать

27 октября 2010, 07:24
На днях в поселке Гамово состоялось торжественное открытие нового следственного изолятора для мужчин.
Заместитель директора ФСИН России Владислав Цатуров, начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Александр Соколов перерезали красную ленточку, символизирующую начало официальной работы ФБУ ИЗ-59/6. А отец Виктор благословил сотрудников исправительного учреждения: «На благостный путь во имя Отечества!».
Новый следственный изолятор разместился в зданиях бывшего лечебно-трудового профилактория, сообщает
России по Пермскому краю. Стоимость его строительства составила 170,6 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета 147,3 млн рублей. За следственным изолятором закреплены Пермский и Краснокамский районы, с максимальным лимитом наполнения на 265 мест.
Начальник ГУФСИН по Пермскому краю отметил особую значимость данного события для региона. Ввод в действие СИЗО-6 позволяет снизить процент наполняемости лиц, содержащихся в СИЗО-1, считает Александр Соколов. В свою очередь Владислав Цатуров остался доволен осмотром медицинской части, дежурной и следственной частей нового изолятора.

Владислав Цатуров:
Построен такой следственный изолятор, которому могут позавидовать и Центральные регионы, на самом деле это так! Отличные условия для подозреваемых. Изолятор оборудован самой современной техникой. И в целом, следственный изолятор — серьезный успех!
#Недвижимость#Гуфсин#Соколов#Сизо#Гамово#Изолятор#Цатуров
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