Пермским заключенным из СИЗО № 6 будут завидовать

Заместитель директора ФСИН России Владислав Цатуров, начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Александр Соколов перерезали красную ленточку, символизирующую начало официальной работы ФБУ ИЗ-59/6. А отец Виктор благословил сотрудников исправительного учреждения: «На благостный путь во имя Отечества!».

Новый следственный изолятор разместился в зданиях бывшего лечебно-трудового профилактория, сообщает

России по Пермскому краю. Стоимость его строительства составила 170,6 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета 147,3 млн рублей. За следственным изолятором закреплены Пермский и Краснокамский районы, с максимальным лимитом наполнения на 265 мест.

Начальник ГУФСИН по Пермскому краю отметил особую значимость данного события для региона. Ввод в действие СИЗО-6 позволяет снизить процент наполняемости лиц, содержащихся в СИЗО-1, считает Александр Соколов. В свою очередь Владислав Цатуров остался доволен осмотром медицинской части, дежурной и следственной частей нового изолятора.