Приговор водителю джипа-убийцы оставлен без изменений

26 октября суд оставил в силе приговор Антону Томилову, который ранее был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшим смерть человека. Водителю-убийце предстоит провести три года в колонии-поселении, а также выплатить отцу и старшему сыну таксиста Юрий Кузнецова 450 тысяч рублей.

Изначально суд приговорил Томилова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Однако родственники погибшего в аварии таксиста Кузнецова сочли приговор слишком мягким и обжаловали его. В июле Пермский краевой суд отменил вердикт и направил дело на новое рассмотрение.