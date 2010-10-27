Приговор водителю джипа-убийцы оставлен без изменений

26 октября суд оставил в силе приговор Антону Томилову, который ранее был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшим смерть человека. Водителю-убийце предстоит провести три года в колонии-поселении, а также выплатить отцу и старшему сыну таксиста Юрий Кузнецова 450 тысяч рублей.
Изначально суд приговорил Томилова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Однако родственники погибшего в аварии таксиста Кузнецова сочли приговор слишком мягким и обжаловали его. В июле Пермский краевой суд отменил вердикт и направил дело на новое рассмотрение.
ДТП произошло 15 января 2010 года. Антон Томилов, будучи за рулем джипа Toyota Land Cruiser и двигаясь на запрещающий сигнал светофора протаранил автомобиль ВАЗ-2114 таксиста Юрия Кузнецова. В результате ДТП Кузнецов погиб на месте. У погибшего осталось двое сыновей, один из них которых — инвалид.