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Posted 27 октября 2010, 07:44

Published 27 октября 2010, 07:44

Modified 2 марта 2023, 18:11

Updated 2 марта 2023, 18:11

Приговор водителю джипа-убийцы оставлен без изменений

27 октября 2010, 07:44
Сюжет
Дтп
Пермский краевой суд отклонил кассацию Антона Томилова о смягчении приговора.
26 октября суд оставил в силе приговор Антону Томилову, который ранее был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшим смерть человека. Водителю-убийце предстоит провести три года в колонии-поселении, а также выплатить отцу и старшему сыну таксиста Юрий Кузнецова 450 тысяч рублей.
Изначально суд приговорил Томилова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Однако родственники погибшего в аварии таксиста Кузнецова сочли приговор слишком мягким и обжаловали его. В июле Пермский краевой суд отменил вердикт и направил дело на новое рассмотрение.
ДТП произошло 15 января 2010 года. Антон Томилов, будучи за рулем джипа Toyota Land Cruiser и двигаясь на запрещающий сигнал светофора протаранил автомобиль ВАЗ-2114 таксиста Юрия Кузнецова. В результате ДТП Кузнецов погиб на месте. У погибшего осталось двое сыновей, один из них которых — инвалид.
#Происшествия#Дтп#Кузнецов#Ленинский суд#Land cruiser#Джип-убийца#Томилов
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