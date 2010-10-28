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Posted 28 октября 2010, 05:21

Published 28 октября 2010, 05:21

Modified 2 марта 2023, 18:11

Updated 2 марта 2023, 18:11

«Молот-Прикамье» победил «Дизель» в упорной борьбе

28 октября 2010, 05:21
Пермяки взяли верх лишь в серии буллитов.
Матч в Пензе против местного «Дизеля» получился трудным для как для «Молота», так и для хозяев. Обменявшись шайбами во втором периоде, команды больше не смогли поразить ворота: вратари действовали выше всяких похвал.
Победителя выявила лишь серия буллитов, в которой больше повезло пермякам. Точные броски на счету Трофимова и Волошенко. По словам тренера «Молота-Прикамье» Валерия Ерохина, результатом встречи команда не обольщается.
Валерий Ерохин:
— У ребят сегодня был очень хороший настрой, боевой. Довольны результатом и самоотдачей команды. Но победой не обольщаемся. Впереди у нас еще три выездные игры и все они очень непростые.
Ближайший матч «Молот» сыграет 29 октября в Сарове против одноименного клуба. Домашнего матча команды пермским любителям хоккея придется подождать до 5 ноября.
#Спорт
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