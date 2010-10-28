«Молот-Прикамье» победил «Дизель» в упорной борьбе

Матч в Пензе против местного «Дизеля» получился трудным для как для «Молота», так и для хозяев. Обменявшись шайбами во втором периоде, команды больше не смогли поразить ворота: вратари действовали выше всяких похвал.

Победителя выявила лишь серия буллитов, в которой больше повезло пермякам. Точные броски на счету Трофимова и Волошенко. По словам тренера «Молота-Прикамье» Валерия Ерохина, результатом встречи команда не обольщается.

Валерий Ерохин:

— У ребят сегодня был очень хороший настрой, боевой. Довольны результатом и самоотдачей команды. Но победой не обольщаемся. Впереди у нас еще три выездные игры и все они очень непростые.