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Posted 29 апреля 2011,, 12:55

Published 29 апреля 2011,, 12:55

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

В Петербурге геям предложили праздновать 1 мая на окраине

29 апреля 2011, 12:55
Правительство Северной столицы разрешило местным геям и лесбиянкам провести мероприятие только рядом с кладбищем, на окраине города.

Активисты петербургского движения «Равноправие» планировали провести первомайское шествие-митинг по Невскому проспекту и Малой Садовой улице. На Манежной площади был запланирован митинг.

Целью мероприятия было привлечение внимания общества и государства к проблемам соблюдения прав ЛГБТ*-людей (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров).

По информации «Фонтанки», комитет отказался согласовать маршрут, мотивируя свое решение тем, что на этих улицах уже заявлено несколько шествий. Активистам было предложено изменить место и время проведения мероприятия и провести его в районе поселков Левашово и Новоселки, на окраине города.
Руководитель ЛГБТ-организации «Равноправие» Юрий Гавриков:
Поскольку мы не успели заблаговременно сделать прививки от клещевого энцефалита, традиционно вспыхивающего каждой весной в хвойных лесах Ленинградской области, то мы приняли решение, что это место недостаточно безопасно для участников шествия и митинга, вопреки мнению Смольного.

* Движение признано экстремистским в России.

#Общество#Гей-парад#Санкт петербург#Геи#Лесбиянки
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