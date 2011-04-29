В Петербурге геям предложили праздновать 1 мая на окраине

Активисты петербургского движения «Равноправие» планировали провести первомайское шествие-митинг по Невскому проспекту и Малой Садовой улице. На Манежной площади был запланирован митинг.



Целью мероприятия было привлечение внимания общества и государства к проблемам соблюдения прав ЛГБТ*-людей (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров).



По информации «Фонтанки», комитет отказался согласовать маршрут, мотивируя свое решение тем, что на этих улицах уже заявлено несколько шествий. Активистам было предложено изменить место и время проведения мероприятия и провести его в районе поселков Левашово и Новоселки, на окраине города.

Руководитель ЛГБТ-организации «Равноправие» Юрий Гавриков:

Поскольку мы не успели заблаговременно сделать прививки от клещевого энцефалита, традиционно вспыхивающего каждой весной в хвойных лесах Ленинградской области, то мы приняли решение, что это место недостаточно безопасно для участников шествия и митинга, вопреки мнению Смольного.