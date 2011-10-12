Мониторинг Properm.ru: топливо в Перми продолжает дорожать

Posted 12 октября 2011, 03:00
Published 12 октября 2011, 03:00
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Чувствуется тренд - каждые две недели автомобильное топливо на розничных АЗС прибавляет в стоиомости. И каждый две недели Properm.ru неустанно мониторит динамику роста цен в Перми, и даже сравнивает с соседними регионами.
Первые недели октября не стали исключением из правил: топливо вновь подорожало. Отметим, что цены подняли далеко не все заправщики - в этот раз все произошло локально.
Так, сеть АЗС "Копейка" решила догонять старших товарищей и подняла стоимость обоих бензинов. На заправках сети Y&Y подорожал дизель, а "страдающая от очередей" сеть АЗС "Лукойл-Пермнефтепродукт" подняла стоимость АИ-95 Экто на целый рубль.
Цены на автомобильное топливо в Перми по состоянию на 12 октября 2011 года.
|Сеть АЗС
|АИ-92
|АИ-95
|ДТ
|Копейка
|27,49 руб.
|29,49 руб.
|24,79 руб.
|Нефтехимпром
|27,50 руб.
|29,50 руб.
|25,10 руб.
|Y&Y
|27,50 руб.
|29,50 руб.
|25,10 руб.
|Лукойл
|25,80 руб. (ЭКТО)
|27,70 руб. (ЭКТО)
|25,10 руб.
|Феникс Петролеум
|27, 50 руб.
|29,50 руб.
|25,10 руб.
* по собственным данным Properm.ru
Таким образом, средний стоимость литра АИ-92 в Перми составляет 27,22 рубля (+17 коп.), литра АИ-95 - 29,14 рубля (+31 коп.), а дизельного топлива - 25,03 рубля (+4 коп.).