properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября 2011, 03:00

Published 12 октября 2011, 03:00

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Мониторинг Properm.ru: топливо в Перми продолжает дорожать

12 октября 2011, 03:00
Сюжет
Бензин
Локальное подорожание разных видов топлива на разных АЗС привело к повышению среднего по городу ценника на 20-25 копеек.

Чувствуется тренд - каждые две недели автомобильное топливо на розничных АЗС прибавляет в стоиомости. И каждый две недели Properm.ru неустанно мониторит динамику роста цен в Перми, и даже сравнивает с соседними регионами.

Первые недели октября не стали исключением из правил: топливо вновь подорожало. Отметим, что цены подняли далеко не все заправщики - в этот раз все произошло локально.

Так, сеть АЗС "Копейка" решила догонять старших товарищей и подняла стоимость обоих бензинов. На заправках сети Y&Y подорожал дизель, а "страдающая от очередей" сеть АЗС "Лукойл-Пермнефтепродукт" подняла стоимость АИ-95 Экто на целый рубль.

Цены на автомобильное топливо в Перми по состоянию на 12 октября 2011 года.

Сеть АЗС АИ-92 АИ-95 ДТ
Копейка 27,49 руб. 29,49 руб. 24,79 руб.
Нефтехимпром 27,50 руб. 29,50 руб. 25,10 руб.
Y&Y 27,50 руб. 29,50 руб. 25,10 руб.
Лукойл 25,80 руб. (ЭКТО) 27,70 руб. (ЭКТО) 25,10 руб.
Феникс Петролеум 27, 50 руб. 29,50 руб. 25,10 руб.

* по собственным данным Properm.ru

Таким образом, средний стоимость литра АИ-92 в Перми составляет 27,22 рубля (+17 коп.), литра АИ-95 - 29,14 рубля (+31 коп.), а дизельного топлива - 25,03 рубля (+4 коп.).

Фото: Properm.ru
#Спецпроекты#Мнения#Авто#Статистика#Бензин#Топливо#Лукойл#Мониторинг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика